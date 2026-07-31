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矽谷飛地阿賽頓 重奪全美最貴郵遞區號桂冠

編譯林思牧／綜合報導
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阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google ...
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(Google Maps)

人工智慧AI產業和萬眾矚目的首次公開募股（IPO）為灣區帶來新一輪科技財富浪潮，聖馬刁縣的富裕小城阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。

聖荷西信使報報導，在矽谷飛地阿賽頓，一棟有六間臥室、九間浴室、設有電影院、私人玫瑰園和水療中心的豪宅於今年早些時候以近3200萬美元的價格上市。它在72小時內就找到了買家，價格比要價高出50萬美元以上。

即使在世界上最獨特的社區之一，這筆交易的速度也算非常快——這證明了蓬勃發展的人工智慧產業和大規模IPO席捲灣區的新一波科技財富。阿賽頓是許多億萬富豪的長期定居所，現在這裡房地產需求正在復甦。

Compass在該地區的經紀人雷繆（Tom LeMieux）收集了自2019年以來的數據，阿賽頓鎮擁有約7000名居民，今年已錄得5筆至少3000萬美元的房產銷售紀錄，而2025年全年紀錄為6筆。PropertyShark數據顯示，與去年同期相比，2026年上半年房價中位數飆升了20%，達到近1000萬美元。

據PropertyShark稱，隨著經濟的繁榮，阿賽頓重奪美國最昂貴郵遞區號的稱號，超過了邁阿密的費雪島（Fisher Island）。「這是我職業生涯中見過的最強勁的需求之一，」在該地區從事豪宅經紀20餘年的德萊昂（Ken DeLeon）表示。他估計今年將有超過50套房屋的售價至少達到1000萬美元，並將這波熱潮比作2000年網路泡沫時期那種的「狂熱」（frenzied feel）。

隨著AI產業的快速擴張，阿賽頓的火熱需求反映了灣區經濟日益呈現的「K型」結構。人工智慧的繁榮在為創始人及投資者創造巨額財富的同時，也被用來為裁員和加劇該地區大部分地區的住房負擔能力問題辯護。

隨著加州貧富差距的加劇，引發了愈來愈多的反富聲浪，加州選民將在11月就一項提案進行投票。這項提案擬對億萬富豪一次性徵收5%的稅，用於支付醫療保健費用。這項提案引發了人們對超級富豪外流的擔憂，包括谷歌聯合創始人佩奇(（Larry Page）和布林（Sergey Brin）在內的知名億萬富豪正加強與其他州的聯繫。

阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(阿賽頓市府臉書...
阿賽頓（Atherton）重新奪回全美國房價最昂貴郵遞區號桂冠。(阿賽頓市府臉書)

精華 FAQ

  • 主因是AI產業快速擴張與大型IPO帶來新一波科技財富，推升灣區高端住宅需求，讓阿賽頓的房價與成交熱度同步上升，最終超越邁阿密費雪島。

  • 一棟位於阿賽頓、擁有6間臥室與9間浴室的豪宅，還設有電影院、私人玫瑰園和水療中心，今年以近3200萬美元上市後，72小時內就賣出，且高出要價50萬美元以上。

  • 根據經紀人與PropertyShark資料，阿賽頓今年已有5筆至少3000萬美元成交，2026年上半年房價中位數較去年同期飆升20%，接近1000萬美元，需求明顯回升。

矽谷 灣區 房價

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