ICE突擊舊金山國際機場 至少11灣區居民被拘留

便衣移民執法人員已在包括舊金山在內的15個機場抓捕了簽證過期者。圖為今年5月民眾在舊金山國際機場集會抗議ICE。(美聯社)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聯邦移民及海關執法局（ICE ）目前正將過期旅行簽證的外國公民作為拘留目標，即使他們有美國籍配偶、無犯罪紀錄、未收到驅逐令，且正在申請合法移民身分，均無例外。這一群體在歷史上從未是聯邦移民官員重點拘留的對象。

過去三周內，至少有11名舊金山灣區 居民在這場嚴打行動中被捲入其中。灣區政界人士、移民律師和民權活動家目前正警告那些移民身分問題尚未解決的移民，盡可能避免經由機場出行。

美國國土安全部（DHS）一名發言人表示，川普（Donald Trump）政府現在正確保「非法滯留我國的外國人除非是飛離我國進行自願遣返，否則不得乘機」。但即便在川普政府第一任期內，ICE特工也不會將正在處理移民案件的機場旅客作為目標。

「由於此次行動範圍的擴大，目前移民身分不明確的人乘坐飛機並不安全，這包括任何正在辦理身分變更手續的人，」代表舊金山的民主黨加州參議員威善高（Scott Wiener）周三（29日）在一份聲明中表示。「移民身分不明確的人在決定是否乘機前，最好先諮詢移民律師。」

紐約時報（New York Times）周二（28日）報導稱，便衣移民執法人員已在包括舊金山在內的15個機場抓捕了簽證過期者。據美國廣播公司（ABC News）報導，包括加州在內的九個州至少發生了27起針對簽證過期者的逮捕行動。在最近這輪拘留行動之前，機場內的ICE特工主要針對的是那些持有法官簽發的驅逐令或行政逮捕令的人。

選區涵蓋舊金山國際機場（SFO）的聖馬刁縣民主黨眾議員穆林（Kevin Mullin）在一份聲明中告訴「紀事報」，他對「有關ICE在灣區機場開展行動的報導感到擔憂」。

「川普在全國範圍內對ICE進行的混亂部署給社區帶來了極大的安全隱患，」穆林在聲明中表示。「機場不應成為ICE抓捕民眾的執法區。」

有律師表示，ICE特工最近的行動令所有非永久居留身分者感到擔憂，包括持有有效工作簽證的人士。簽證過期者是一個涵蓋數十萬人的廣泛群體，近期許多機場逮捕事件涉及正在等待美國公民及移民服務局（USCIS）面談的庇護申請者。

美國公民自由聯盟（ACLU）在其網站上警告稱，最近的逮捕行動表明，ICE正在利用航班乘客信息定位非公民以實施逮捕。亞裔法律委員會（Asian Law Caucus）的律師們也認為，負責機場安檢的運輸安全管理局（TSA）正在與ICE共享乘客信息。