海灘救男童暴紅 英雄救生員：我熱愛我的工作

聖塔克魯茲16歲救生員威廉斯發出英勇救援後的第一份聲明。（路透）

上周六（25日）在聖塔克魯茲 （Santa Cruz）海灘發生的驚險救援事件，讓16歲救生員威廉斯（Ryder Williams）成為國民英雄，甚至收到白宮 的表彰邀請。加州公園管理局（California State Parks）29日晚間發出了威廉斯本人就此事發表的第一份聲明。

舊金山 紀事報報導，今年剛成為加州公園管理局救生員的威廉斯，25日正在為聖塔克魯茲海灘遊客講解水上安全知識時，突然看到一名男童在海中跌倒。由於此時海浪已十分洶湧，威廉斯察覺到危險，立即使用無線電呼叫，然後扔下呼叫器和太限眼鏡，衝向那名男童。

威廉斯在聲明中說：「第一個浪過去時，我沒能把他拉上來，因為他已經虛脫，而且海浪的衝擊力太強。又過了兩、三個大浪，救生員波南（Aaron Bohnen）終於趕來支援。」

威廉斯說：「我很感激能有機會將男孩送回其家人身邊。這是我的工作，我熱愛我的工作。我也要感謝我的同事們，他們每天都在進行像這樣的救援。」

在確定男童無大礙後，威廉斯便返回救生員崗位，當日稍晚又參與了另外兩次救援行動。威廉斯的祖父喬治（George Williams）向媒體指出，另外兩次救援行動其實「更加驚險」。

威廉斯一家人一直試著保護這名青少年免受全國輿論的關注。威廉斯的母親在社群媒體上表示，其子沒有社群媒體帳戶，但她已將公眾的讚揚轉達給他。

與此同時，獲救的10歲男童納沙尼爾（Nathaniel Rai）的父親拉伊（Sumit Rai）也公開感謝威廉斯的救命之恩。

拉伊表示，他非常感激威廉斯冒著生命危險將其子從洶湧的巨浪中救出。他說：「那裡有10呎高的巨浪，還有強大的離岸流和暗流，非常危險，他是在拿自己的生命冒險。」

拉伊說：「我兒子告訴我他溺水了，還昏迷了。他目前情緒仍非常低落，還處於驚恐之中。」

聖塔克魯茲居民杜森（Scott Vander Dussen）拍攝到的這段在網路上瘋傳的救援影片顯示，大約有十多名好心人跳入海中試圖幫忙營救男童，其中一人因為海浪太凶猛折回，另一人則被海流沖倒。

專家警告說，旁觀者不宜在救援行動中冒然伸出援手，因為他們的能力可能難以與大海的力量匹敵。

獲救10歲男童的父親也公開感謝威廉斯的救命之恩。（美聯社）