海灘救男童暴紅 英雄救生員：我熱愛我的工作
上周六（25日）在聖塔克魯茲（Santa Cruz）海灘發生的驚險救援事件，讓16歲救生員威廉斯（Ryder Williams）成為國民英雄，甚至收到白宮的表彰邀請。加州公園管理局（California State Parks）29日晚間發出了威廉斯本人就此事發表的第一份聲明。
舊金山紀事報報導，今年剛成為加州公園管理局救生員的威廉斯，25日正在為聖塔克魯茲海灘遊客講解水上安全知識時，突然看到一名男童在海中跌倒。由於此時海浪已十分洶湧，威廉斯察覺到危險，立即使用無線電呼叫，然後扔下呼叫器和太限眼鏡，衝向那名男童。
威廉斯在聲明中說：「第一個浪過去時，我沒能把他拉上來，因為他已經虛脫，而且海浪的衝擊力太強。又過了兩、三個大浪，救生員波南（Aaron Bohnen）終於趕來支援。」
威廉斯說：「我很感激能有機會將男孩送回其家人身邊。這是我的工作，我熱愛我的工作。我也要感謝我的同事們，他們每天都在進行像這樣的救援。」
在確定男童無大礙後，威廉斯便返回救生員崗位，當日稍晚又參與了另外兩次救援行動。威廉斯的祖父喬治（George Williams）向媒體指出，另外兩次救援行動其實「更加驚險」。
威廉斯一家人一直試著保護這名青少年免受全國輿論的關注。威廉斯的母親在社群媒體上表示，其子沒有社群媒體帳戶，但她已將公眾的讚揚轉達給他。
與此同時，獲救的10歲男童納沙尼爾（Nathaniel Rai）的父親拉伊（Sumit Rai）也公開感謝威廉斯的救命之恩。
拉伊表示，他非常感激威廉斯冒著生命危險將其子從洶湧的巨浪中救出。他說：「那裡有10呎高的巨浪，還有強大的離岸流和暗流，非常危險，他是在拿自己的生命冒險。」
拉伊說：「我兒子告訴我他溺水了，還昏迷了。他目前情緒仍非常低落，還處於驚恐之中。」
聖塔克魯茲居民杜森（Scott Vander Dussen）拍攝到的這段在網路上瘋傳的救援影片顯示，大約有十多名好心人跳入海中試圖幫忙營救男童，其中一人因為海浪太凶猛折回，另一人則被海流沖倒。
專家警告說，旁觀者不宜在救援行動中冒然伸出援手，因為他們的能力可能難以與大海的力量匹敵。
他當時正在海灘向遊客講解水上安全，突然看見男童在洶湧海浪中跌倒，察覺情況危急後立刻呼叫支援並衝入海中搶救。 威廉斯表示，雖然第一個浪沒能把男童拉上來，但他很感激能把孩子送回家人身邊，並說這就是自己的工作，他熱愛這份工作。 男童父親感謝威廉斯冒生命危險救人，並說現場有10呎巨浪、離岸流與暗流；專家則提醒旁觀者不要貿然下水，以免增加救援風險。
精華 FAQ
他當時正在海灘向遊客講解水上安全，突然看見男童在洶湧海浪中跌倒，察覺情況危急後立刻呼叫支援並衝入海中搶救。
威廉斯表示，雖然第一個浪沒能把男童拉上來，但他很感激能把孩子送回家人身邊，並說這就是自己的工作，他熱愛這份工作。
男童父親感謝威廉斯冒生命危險救人，並說現場有10呎巨浪、離岸流與暗流；專家則提醒旁觀者不要貿然下水，以免增加救援風險。
上一則
留住藝術家 舊金山打造專屬可負擔住房 將可提供94戶
下一則