奧德賽70毫米IMAX一票難求 灣區僅2影院支持

舊金山僅有市中心的Metreon AMC影院擁有符合70毫米IMAX放映要求的巨幕。(Google Maps)

為了按照導演諾蘭（Christopher Nolan）的原意觀賞電影「奧德賽」（The Odyssey），舊金山 的影迷願意花100美元購買轉售的影票、站著看近3小時，有人甚至專門寫網站追蹤臨時退票。就算放映時間是凌晨3時，也阻擋不了影迷。

全美僅24家影院能以70毫米IMAX格式放映奧德賽。這個版本與普通放映最大的區別，就是能以更開闊的畫面呈現大量動作場景，且畫面更銳利、動態範圍更佳。舊金山僅有市中心的Metreon AMC影院擁有符合要求的巨幕，另一家則要驅車一小時的東灣都布林Regal Hacienda Crossings。

根據7月30日的票務情況，未來一個月70毫米IMAX的場次，每場僅有幾張票存餘，且都是全場最前排靠邊的位置。

去年首輪開賣時，全美約15萬人買了IMAX場次門票。如今，影迷為了進場各出奇招：有人在eBay和Craigslist以100元購買轉售票。也有人據Metreon員工說法，買下輪椅保留位，再帶折疊椅入場，或全程站著看完這部長達2小時52分鐘的電影。

舊金山居民貝克（Andrew Baker）甚至建立一個由AI輔助的網站「Imaxxing」，在持票者取消座位、場內短暫出現空位時通知用戶。使用者可設定想去的影院、最晚提前多久通知、需要幾張票。一旦有票，便會收到電子郵件提醒。

貝克計算後發現，AMC Metreon是全美第三難臨時搶到票的影院；Imaxxing因明顯觀影體驗不佳的原因而排除第一排座位。不過，貝克說，灣區 似乎是諾蘭死忠影迷需求與票源稀缺落差最大的地區。Imaxxing在不到一周內已有逾1300名用戶，其中超過一半將舊金山AMC Metreon設為首選。

值得一提的是，貝克本人尚未看過這部電影，因為太太拒絕陪他凌晨3時去看。

AMC Metreon的IMAX影廳共有442個座位，包括輪椅與身障人士保留位。奧德賽每天放映四或五場，除非影廳被私人包場。上周，這家影院連續營業超過100小時，每一場都客滿。

影院經理史登（Alfred Stern）表示，他上晚班，從晚間8時工作至凌晨4時30分，要輪替處理晚上10時及凌晨3時的場次。樓上的IMAX放映設備需要專用房間，放映機與膠片展開處相隔數步；放映時聲響大到足以蓋過談話聲。每場結束後，要花30至45分鐘把膠片倒回膠卷盤。

AMC推出售價50元的IMAX放映機造型爆米花桶，在首映日便售罄；但一些二刷、三刷的觀眾仍自豪地提著它們入場。

相比之下，位於都布林的Regal Hacienda Crossings，電影票便好搶很多。工作日夜晚的場次，在8月下旬仍有不錯的位置存餘，但中間靠後的最佳觀影位置也早早被預定一空。

未來一個月「奧德賽」70毫米IMAX的場次，每場僅有幾張票存餘，且都是全場最前排靠邊的位置。(美聯社)