我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州滅門案…雙胞胎養女才赴中國尋根 返美8天慘死

這城市因AI重奪全美最貴郵區 中位房價接近1000萬

勞資爭議… 舊金山知名巧克力廠Ghirardelli 罷工3天

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
罷工預計持續至周六，員工呼籲顧客在罷工期間不要穿越糾察線，也不要前往該店消費。（...
罷工預計持續至周六，員工呼籲顧客在罷工期間不要穿越糾察線，也不要前往該店消費。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工因醫療保險與6%帳單附加費爭議展開3天罷工，工會指控資方拒絕透明揭露收入並試圖削弱現有福利。

舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工，於30日展開為期三天的罷工，使一場圍繞員工醫療保險及帳單加收6%附加費的勞資爭議升級。

Ghirardelli員工工會Unite Here Local 2指控，管理層拒絕提供這筆附加費實際帶來多少收入的資訊，構成惡意協商。

工會表示，Ghirardelli同時提議修改條款，削弱員工現有的工會醫療保險計畫。公司截至30日上午尚未立即回覆置評請求。

罷工預計持續至周六。員工呼籲顧客在罷工期間不要穿越糾察線，也不要前往該店消費。

這場爭議凸顯舊金山消費者長期以來，對餐飲帳單附加費的困惑與不滿。這些費用常被說明為支付員工醫療保健或其他市府規定的勞動成本。

舊金山並未要求餐廳或零售商必須加收這類費用，是否收取由業者自行決定。

不過，根據市府勞工標準執行辦公室（Office of Labor Standards Enforcement）規定，若受規範雇主表示附加費是用於支付「醫療保健安全條例」（Health Care Security Ordinance）下的相關義務，則必須每年申報該費用的收入總額，以及實際用於受保員工醫療保健的金額。

舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工，於30日展開為期三天的罷工，使一場...
舊金山知名巧克力店Ghirardelli員工，於30日展開為期三天的罷工，使一場圍繞員工醫療保險及帳單加收6%附加費的勞資爭議升級。（取自Ghirardelli官網）

精華 FAQ

  • 員工主要抗議公司在醫療保險與帳單6%附加費上的處理方式。工會認為資方拒絕提供附加費收入資訊，且企圖修改條款削弱現有工會醫療保險計畫。

  • Unite Here Local 2指控管理層拒絕揭露6%附加費實際收入，已構成惡意協商；同時公司還提議修改條款，削弱員工目前享有的工會醫療保險保障。

  • 舊金山並未強制商家收取附加費，是否加收由業者自行決定；但若業者宣稱費用用於醫療保健義務，依法需每年申報收入總額及實際醫療支出。

舊金山 罷工 巧克力

上一則

漲了就回不去… 雞翅批發價跌回疫前 但多數餐廳不願降價

下一則

舊金山女開車時遭槍擊 警科技追緝迅速逮匪

延伸閱讀

美國現象／已有最低時薪 加州小費最具爭議

美國現象／已有最低時薪 加州小費最具爭議
布碌崙公設律師罷工 恐影響法院運作

布碌崙公設律師罷工 恐影響法院運作
華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場

華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場
加州新法上路 鄭博仁律師提醒雇主5步合規清單

加州新法上路 鄭博仁律師提醒雇主5步合規清單
芝公校預算赤字逾7億 將裁減760教師、規畫無薪假

芝公校預算赤字逾7億 將裁減760教師、規畫無薪假

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢
常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？

常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？
錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來