舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年

舊金山華埠因一系列公共工程項目展開，周邊主要街道封路措施本周開始實施，並將持續數月。(本報檔案照)

舊金山 紀事報報導，隨著舊金山在華埠 社區一系列雄心勃勃的公共工程項目的展開，從本周六（8月1日）開始，該地區將連續三個周末實施大規模道路封閉，預計這一狀況將持續至2027年。

繁忙的Kearny街是貫穿華埠主要北向幹道，將在8月的頭兩個周末於Clay街和Washington街之間實施封閉，並從周三（29日）起在工作日進行部分路段封閉。作為Van Ness corridor與金融區之間主要連接通道的Broadway Tunnel將於8月15日周末關閉，此後14個月內還將安排部分時段封閉。

Kearny街的封閉與Portsmouth 廣場人行天橋拆除工程有關；Broadway Tunnel的封閉則與位於隧道上方的華埠公共衛生中心進行的抗震加固及其他升級改造工程相關。圖書館華埠分館的翻新工程則構成了這三項工程的最後一部分，這三項工程的總成本為1.5億美元。

駕車者需注意以下封閉安排：

Kearny街在Clay街與Washington街之間路段將在兩個周末期間全面封閉：8月1日凌晨1點至3日凌晨5時、8月8日凌晨1時至10日凌晨5時；部分路段封閉時間：7月29日至31日、8月3日至7日、8月10日至15日。

Broadway Tunnel全面封閉：8月15日早上7時至17日早上5時（暫定）；部分封閉：8月17日起至2027年10月（預計）。每個方向將交替開放一條車道；尖峰時段駕車者可能遇到延誤。

Portsmouth廣場項目，其首個影響交通的工程是拆除Kearny街人行天橋。拆除該天橋是為在橋西端為公園增加空間和採光而制定的計畫的一部分，其臨時支撐工程將於周五（31日）完工。

官員表示，位於Mason街1490號的華埠公共衛生中心是全市最易受地震影響的診所，需要進行全面的抗震加固。項目已於7月7日破土動工，預計工期為30個月。