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Waymo軟體已更新 將重返灣區高速公路

編譯林思牧／綜合報導
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Waymo 網站主頁上的一段視頻，標榜它的自駕車比人類司機安全十倍。(Waymo...
Waymo 網站主頁上的一段視頻，標榜它的自駕車比人類司機安全十倍。(Waymo公司官網)

Waymo公司表示其自駕計程車已準備好重返灣區高速公路，3871輛自駕車的軟件更新工作已全部完成。

舊金山紀事報報導，Waymo於29日宣布，結束先前因無人駕駛汽車在亞利桑納州鳳凰城和北加州灣區進入高速公路施工區域而發起的自願軟體召回。Waymo 也宣布，無人駕駛計程車很快將能夠再次在舊金山灣區高速公路上行駛。

在為期約六周的召回期間，該公司對其無人駕駛車輛進行了軟體更新，旨在防止問題再次發生。此次自願召回於6月18日發布，涉及3871輛配備Waymo第五代自動駕駛系統的車輛。

召回時，國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，舊版軟體可能允許車輛進入封閉的高速公路施工區域並繼續高速行駛，增加碰撞風險。根據Waymo向NHTSA提交的文件，5月18日在舊金山灣區，有7輛Waymo車輛在相鄰車道封閉路段的錐形路標之間穿行，進入了正在施工的高速公路車道。

Waymo發布聲明：「我們將繼續致力於負責任地運營，打造社區信任並希望在道路上行駛的自動駕駛系統。」Waymo和其他自動駕駛汽車公司經常引用數據表明，這些自動駕駛汽車在預防事故方面比人類駕駛員安全得多。

在 Waymo 宣布將在未來幾天恢復高速公路運營的前一天，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，支持一項旨在規範自駕計程車應對緊急情況的聯邦立法。28日，羅偉與該法案的發起人、來自聖馬刁的民主黨國會眾議員穆林 (Kevin Mullin) 共同呼籲自駕汽車公司加強應急響應協調，但他們同時承認「這項科技的潛力巨大」。

穆林表示，促使他提出這項法案的部分原因是舊金山在7月4日國慶日晚間發生的混亂事件。當時，由於 Waymo 自駕計程車出現故障或運行不暢，導致交通擁堵，街道壅塞，而大量人群在金門大橋觀看完歷史性的煙火表演後正試圖回家。

精華 FAQ

  • 因為舊版軟體可能讓車輛進入封閉的高速公路施工區，甚至持續高速行駛，增加碰撞風險。Waymo因此在6月18日對3871輛第五代自動駕駛車啟動召回。

  • Waymo表示，這次更新已完成，總計涵蓋3871輛配備第五代自動駕駛系統的車輛。公司花了約6周修正問題，現在已準備恢復灣區高速公路營運。

  • 舊金山市長羅偉與國會議員穆林呼籲自駕車公司加強緊急應變協調，並支持聯邦立法規範相關責任。他們也提到7月4日曾發生Waymo車輛故障造成交通壅塞。

Waymo 灣區 舊金山

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