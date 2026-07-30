我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山三項市政改革提案正式取得選票資格，將列入11月3日大選交由選民表決。(本報...
舊金山三項市政改革提案正式取得選票資格，將列入11月3日大選交由選民表決。(本報檔案照)

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）29日偕同超過60位華裔等社區代表、商界人士及工會代表，舉行「重整市政廳」（Clean Up City Hall）集會，宣布三項市政改革提案正式取得選票資格，將列入11月3日大選交由選民表決，並呼籲市民支持改革，讓舊金山市政府擺脫官僚制度、提升行政效率與施政問責。

與羅偉共同出席活動的包括市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）。羅偉表示，三項改革分別針對市府採購流程、政府問責制度及地方公投機制，目的在於改善市政運作效率，讓市府能更快、更有效地回應市民需求。

舊金山市選務處宣布，已依照加州選舉法規定，對三項提案提交的連署簽名進行隨機抽樣查核，確認均已達法定門檻，因此正式取得列入11月3日市政大選選票的資格。

這三項憲章修正案，是羅偉於2024年競選市長時提出的重要政見。改革目的在於整頓長年累積的行政弊端，打破僵化的官僚制度，建立更有效率、更具問責性的市政運作模式，協助舊金山加速推動公共建設與各項民生政策。

第一項提案將改革市府採購及合約制度，透過簡化並現代化行政流程，縮短合約核准時間，減少繁瑣程序造成的延誤，讓公共工程及市政計畫能更快速推動。

第二項提案則聚焦政府治理與問責機制。內容包括賦予市長及市議會更大的管理彈性，以加強對各市府部門首長工作績效的監督，同時增設副市長職位，負責跨部門協調，提升市府整體行政效率與執行力。

第三項提案則針對舊金山地方公投制度提出改革。現行制度下，不少原本可由市府或市議會協商解決的政策議題，經常因政治僵局或特殊利益團體介入而被送交全民公投，不僅使選票愈來愈冗長，也增加選民理解與投票負擔。提案希望調整現行制度，減少非必要的地方公投，鼓勵民選官員透過協商與妥協解決政策分歧，讓選民將焦點放在真正重大且需要全民決定的公共議題，而非頻繁面對冗長複雜的選票。

羅偉在活動中表示，市府改革不只是調整行政程序，而是希望打造一個更有效率、更負責任、更能解決問題的市政府。他呼籲選民於11月投下贊成票，支持三項改革提案。

精華 FAQ

  • 舊金山市選務處已確認3項提案連署達標，正式取得選票資格，將列入11月3日市政大選，由選民投票決定是否通過。

  • 3項提案分別針對市府採購與合約流程、政府治理與問責機制，以及地方公投制度，希望透過制度調整改善行政效率與決策品質。

  • 他認為不少本可由市府協商解決的議題，常因政治僵局被推上公投，導致選票冗長。改革目的是減少非必要公投，讓選民聚焦重大議題。

舊金山 羅偉 華裔

上一則

聖塔克魯茲救男童的16歲救生員 父：為他感到驕傲

下一則

安德森水壩重建 簽定32億元合約 將升級至現代抗震標準

延伸閱讀

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票
金山擬調降新建案可負擔住宅率至5% 11月住房基金公投成關鍵

金山擬調降新建案可負擔住宅率至5% 11月住房基金公投成關鍵
紐約5項公投案擬11月交選民定奪 戶外餐飲申請大改革

紐約5項公投案擬11月交選民定奪 戶外餐飲申請大改革
單車專用道、戶外用餐政策…市憲改革5草案本周闖關 拚11月公投

單車專用道、戶外用餐政策…市憲改革5草案本周闖關 拚11月公投
舊金山市議會批准169億預算 填補了赤字

舊金山市議會批准169億預算 填補了赤字

熱門新聞

一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
「浮華世界」28日刊出加州州長紐森20年前緋聞對象里皮，以其角度講述她與紐森關係的文章。（美聯社）

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

2026-07-29 02:30
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂