舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山三項市政改革提案正式取得選票資格，將列入11月3日大選交由選民表決。(本報檔案照)

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）29日偕同超過60位華裔 等社區代表、商界人士及工會代表，舉行「重整市政廳」（Clean Up City Hall）集會，宣布三項市政改革提案正式取得選票資格，將列入11月3日大選交由選民表決，並呼籲市民支持改革，讓舊金山市政府擺脫官僚制度、提升行政效率與施政問責。

與羅偉共同出席活動的包括市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）。羅偉表示，三項改革分別針對市府採購流程、政府問責制度及地方公投機制，目的在於改善市政運作效率，讓市府能更快、更有效地回應市民需求。

舊金山市選務處宣布，已依照加州選舉法規定，對三項提案提交的連署簽名進行隨機抽樣查核，確認均已達法定門檻，因此正式取得列入11月3日市政大選選票的資格。

這三項憲章修正案，是羅偉於2024年競選市長時提出的重要政見。改革目的在於整頓長年累積的行政弊端，打破僵化的官僚制度，建立更有效率、更具問責性的市政運作模式，協助舊金山加速推動公共建設與各項民生政策。

第一項提案將改革市府採購及合約制度，透過簡化並現代化行政流程，縮短合約核准時間，減少繁瑣程序造成的延誤，讓公共工程及市政計畫能更快速推動。

第二項提案則聚焦政府治理與問責機制。內容包括賦予市長及市議會更大的管理彈性，以加強對各市府部門首長工作績效的監督，同時增設副市長職位，負責跨部門協調，提升市府整體行政效率與執行力。

第三項提案則針對舊金山地方公投制度提出改革。現行制度下，不少原本可由市府或市議會協商解決的政策議題，經常因政治僵局或特殊利益團體介入而被送交全民公投，不僅使選票愈來愈冗長，也增加選民理解與投票負擔。提案希望調整現行制度，減少非必要的地方公投，鼓勵民選官員透過協商與妥協解決政策分歧，讓選民將焦點放在真正重大且需要全民決定的公共議題，而非頻繁面對冗長複雜的選票。

羅偉在活動中表示，市府改革不只是調整行政程序，而是希望打造一個更有效率、更負責任、更能解決問題的市政府。他呼籲選民於11月投下贊成票，支持三項改革提案。