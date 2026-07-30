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Lyft共享單車計畫 舊金山再續5年 預計增加60站點、1000輛單車

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山市長羅偉表示，共享單車是市民重要的交通選擇之一，Lyft預計今年在舊金山新...
舊金山市長羅偉表示，共享單車是市民重要的交通選擇之一，Lyft預計今年在舊金山新增1000輛單車。(取自羅偉Instagram）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）29日宣布，Lyft Bike共享單車計畫已與大都會交通委員會（MTC）達成為期五年的延約協議，合約將延續至2032年。Lyft預計於2026年在舊金山新增1000輛單車，並在舊金山及灣區增設60個站點，其中包括16個充電站，同時擴大低價會員計畫至Medi-Cal受益人。

Lyft Bike服務原名Lyft Bay Wheels，目前服務舊金山及灣區另外五個城市。市府表示，該計畫今年至今累計完成300萬趟騎乘；其中舊金山6月騎乘量超過50萬趟，創下計畫歷來單月新高。

舊金山現有352個共享單車站點，連接Muni、灣區捷運BART及Caltrain通勤鐵路。Lyft表示，擴充後的車隊將加入升級版電動單車，方便民眾接駁公共交通、通勤及前往商業與文化景點。

羅偉聲明，市府正致力提供快速、安全且可負擔的出行選項；隨著Muni服務改善及街道安全措施推進，共享單車是市民重要的交通選擇之一。

Lyft城市解決方案主管布勞斯(Michael Brous)表示，更名為Lyft Bike不只是品牌調整，也象徵公司對舊金山和灣區未來五年的承諾。Lyft自2019年起與市府合作發展該系統，未來將透過增加電動單車、站點及深化與SFMTA、MTC合作，持續擴大服務。

舊金山交通局（SFMTA）局長寇淑寶表示，共享單車為居民及遊客提供接駁至工作、學校、夜間活動與景點的方式。延長與Lyft的合作，將維持一項可負擔且具成本效益的交通選項。

目前的「Bikeshare for All」優惠會員方案，符合資格者首年費用為5元，之後每月5元。Lyft將把Medi-Cal受益人納入資格，並持續每季舉辦單車安全課程，透過社區合作夥伴發放200頂安全帽。

市府表示，2025年舊金山共享單車騎乘量接近400萬趟，較2024年增加30%；全市早晚通勤尖峰期間的單車流量，較2024年增加52%。市府也指出，已採取街道安全改善措施的地點，單車與車輛間的險些碰撞減少46%，單車碰撞事故減少15%。

Lyft Bike服務原名Lyft Bay Wheels，目前服務舊金山及灣區另...
Lyft Bike服務原名Lyft Bay Wheels，目前服務舊金山及灣區另外五個城市。（取自Lyft官網）

精華 FAQ

  • Lyft Bike已與大都會交通委員會MTC達成5年延約協議，服務合約將一路延續至2032年，持續在舊金山及灣區提供共享單車服務。

  • Lyft預計在2026年新增1000輛單車，並在舊金山及灣區增設60個站點，其中包含16個充電站，讓電動單車接駁與補給更便利。

  • 市府指出，今年騎乘量已達300萬趟，2025年全年接近400萬趟，且安全改善地點事故下降；同時將把Medi-Cal受益人納入低價會員，提升可負擔性。

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