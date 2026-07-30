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PG&E申請節約獎勵 用戶每月帳單恐增加41美分

編譯組／綜合報導
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PG&E稱其天然氣採購決策為用戶節省了1.7億美元，現在要用戶出資2660萬美元...
PG&E稱其天然氣採購決策為用戶節省了1.7億美元，現在要用戶出資2660萬美元作為股東獎勵。(取自PG&E臉書)

太平洋瓦電公司(PG&E)已向加州監管機構提出申請，要求向天然氣用戶收取2660萬美元作為股東獎勵，理由是其謹慎的天然氣採購決策為用戶節省了約1億7000萬美元。

舊金山紀事報報導，根據PG&E最近寄給用戶的通知，若要求獲得通過，典型一般住房用戶的每月帳單，將增加約 41美分。

這個提案可能聽起來矛盾：PG&E稱其為用戶節省資金，結果卻要提高用戶的帳單金額。不過，此為實施數十年的監管獎勵機制運作。根據「核心採購獎勵機制」(Core Procurement Incentive Mechanism)，PG&E 的天然氣成本會與一個基於市場的基準作比較。

當公用事業公司的成本大幅低於基準，用戶和股東可以分享節省的資金；若成本過高，股東也可能面臨財務處罰。

PG&E 表示，2022年11月1日至2023年10月31日期間，其天然氣採購、運輸和儲存的總成本約為20億900萬美元。根據提交給加州公用事業委員會申請，此一數字比機制設定的 22.8 億美元基準低了約1.968億美元。

根據機制計算公式，PG&E估算用戶將保留約1.702億美元的節約資金，而股東將獲得最高2662萬9484美元的允許獎勵(allowable award)。

在聲明內容中，PG&E表示，用戶將獲得大部分節省下來的資金，而當採購成本低於既定的市場基準時，股東則可能獲得基於績效的獎勵。

PG&E指出，透過從價格較低的產氣盆地採購天然氣、在需求和價格上漲時從地下儲氣庫提取天然氣，以及利用金融避險鎖定價格，藉此降低成本。

隸屬加州公用事業委員會之公共倡議辦公室(Public Advocates Office)表示，正在審查 PG&E 的申請。

PG&E這項提議，遭到收到通知用戶的反對，他們質疑為何在以合理價格獲取天然氣時，還需向公用事業公司支付額外費用。

一名來自山景城的居民在提交給公用事業委員會的意見書寫道，管理核心天然氣採購並尋求合理的市場價格，是公用事業公司的標準運營職責。採購過程中實現的任何成本節約，都應返還給實際付費的客戶，而不是轉給股東。

精華 FAQ

  • PG&E申請的是2660萬美元的股東獎勵，理由是其天然氣採購、運輸與儲存成本低於監管機制設定的市場基準，並依績效獎勵制度分配節省成果。

  • 根據PG&E寄出的通知，典型一般住宅用戶的每月帳單將增加約41美分。雖然公司強調用戶仍可保留大部分節省金額，但仍引發費用增加疑慮。

  • 反對者認為，替用戶以合理價格採購天然氣本就是公用事業的基本職責，採購節省應直接回到付費客戶手中，而不該再轉成股東獎勵。

加州 舊金山 天然氣

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