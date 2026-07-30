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SFO攝影展 記錄天團披頭四的灣區足跡

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山國際機場博物館推出「吉姆・馬歇爾：同一枚硬幣的兩面」攝影展。（舊金山國際機...
舊金山國際機場博物館推出「吉姆・馬歇爾：同一枚硬幣的兩面」攝影展。（舊金山國際機場博物館提供）

舊金山國際機場博物館（SFO Museum）推出「吉姆・馬歇爾：同一枚硬幣的兩面」（Jim Marshall: Two Sides of the Same Coin）攝影展，透過這位傳奇攝影師鏡頭下的披頭四（The Beatles）、搖滾巨星與灣區社會運動，回望1960、70年代美國流行文化和反文化思潮交織的時代。

攝影家馬歇爾（Jim Marshall）1936年生於芝加哥，父母為亞述裔天主教移民。他在舊金山長大，並以此作為一生的居所與創作基地。他拍攝過Bob Dylan、Jimi Hendrix、Janis Joplin與滾石樂團等音樂人，不僅形塑這些藝人的公眾形象，也奠定搖滾攝影的重要視覺語言。

展覽將音樂與社會紀實兩條主線並置：一邊是披頭四1966年8月29日在燭台公園（Candlestick Park）的最後一場預定現場演出；另一邊則是舊金山、屋崙及柏克萊的和平、言論自由和反戰示威。

馬歇爾是唯一獲准進入披頭四後台拍攝的攝影師。他記錄樂團在台上的熱烈演出，也捕捉成員塗鴉、玩笑，以及在長期巡演與名聲壓力下疲憊等候的私密時刻，呈現偶像光環背後的另一面。

主辦方表示，馬歇爾深入被攝者所在社群，以堅持但尊重的方式建立信任；他的作品既記錄舞台和街頭上的重要時刻，也關注個人在集體行動中的面貌。他的紀實攝影範圍廣泛，從阿帕拉契地區貧困景象，到甘迺迪總統遇刺後的紐約街頭皆有涉獵。

馬歇爾2010年去世，作品獲多家重要博物館收藏，並於2014年獲錄音學院追授受託人獎。舊金山市在2025年12月將他生前居住的16街路段命名為Jim Marshall Way。

精華 FAQ

  • 此次展覽主角是吉姆・馬歇爾，他是生於芝加哥、在舊金山成長的傳奇攝影師，長年以音樂與社會紀實作品聞名，也深刻影響搖滾攝影的視覺語言。

  • 展覽一方面展示披頭四1966年8月29日在燭台公園的最後一場預定演出，另一方面也呈現舊金山、屋崙與柏克萊的和平、言論自由和反戰示威，凸顯當時灣區氛圍。

  • 他是唯一獲准進入披頭四後台拍攝的人，能捕捉台上演出與幕後私密時刻；同時他也深入社群拍攝社運與民生景象，作品後來被多家博物館收藏並獲追授獎項。

舊金山 灣區 芝加哥

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