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支援訂房詐騙 Booking Holdings被舊金山市府告了

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市府律師邱信福提告Booking Holdings等業者，訴訟除要求禁止相...
舊金山市府律師邱信福提告Booking Holdings等業者，訴訟除要求禁止相關網站繼續從事「訂房詐騙」，並對每項違規行為處以最高2500美元民事罰款。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）29日公布，已對多家涉嫌假冒飯店官方網站、誤導消費者的訂房平台提起消費者保護訴訟，指控相關網站利用與飯店官網高度相似的網頁設計及搜尋排名，讓旅客誤以為是在官方網站訂房，實際卻被收取遠高於正常價格的房費，甚至面臨更嚴格的取消政策，損害消費者及旅宿業者權益。

邱信福希望制止這類「訂房詐騙」。他指出，網站假冒飯店官方訂房頁面，藉此誤導旅客支付更高價格，不僅傷害消費者，也對舊金山觀光與旅館產業造成衝擊。

根據訴狀，涉案網站包括 Guest Reservations 與Book Online。市府同時將全球旅遊平台Booking Holdings列為被告，認為其旗下服務向相關網站提供飯店房源及技術支援，使其得以持續經營涉嫌誤導消費者的商業模式。Booking Holdings旗下品牌包括Booking.com、Priceline及Kayak。

邱信福表示，這類網站通常會購買搜尋引擎廣告或使用容易令人混淆的網址，讓消費者搜尋飯店名稱時，誤以為自己已進入官方網站。實際上，旅客是透過第三方平台完成訂房，不但可能支付比飯店官網高出許多的價格，還可能失去官方會員優惠、面臨更嚴格的取消或退款規定，許多人直到需要更改或取消訂房時，才發現自己並非直接向飯店預訂。

涉案網站自2022年以來已影響大量往返加州的旅客，部分消費者支付的房價甚至高出飯店原價85%。美國商業改善局（BBB）近年已接獲超過1800件相關投訴，市府認為實際受害人數恐遠高於此。

本案原告之一、舊金山居民舒克拉(Shipra Shukla)表示，她去年透過Google搜尋預訂懷俄明州一家飯店時，以為自己撥打的是飯店電話，後來才發現實際是第三方網站客服，不僅支付較高價格，後續申請退款時也歷經多次轉接，才終於拿回款項。她表示，整個訂房過程「讓人誤以為是在和飯店直接聯絡」，有高度欺騙性。極其荒謬的是，她從加州打出的電話，被轉來轉去好幾回，然後到了一個位於德州、 不知對方是誰的第三者，雙方再討論懷俄明州一家飯店的訂房事宜。

訴訟除要求法院禁止相關網站繼續從事涉嫌誤導消費者的行為外，也要求為受害消費者爭取賠償，並依加州法律對每項違規行為處以最高2500美元民事罰款。

邱信福呼籲曾遭遇類似情況的消費者向市府提出申訴，市政府提供線上表格或投訴熱線，供任何想要舉報的人士使用。

精華 FAQ

  • 訴狀點名 Guest Reservations 與 Book Online，並將 Booking Holdings 列為被告，認為其旗下服務提供房源與技術支援，讓涉嫌誤導消費者的模式得以持續運作。

  • 這些網站常用與飯店官網相似的頁面設計、易混淆網址或搜尋廣告，讓消費者以為自己在官方網站下單，實際卻透過第三方平台訂房，進而被收取較高費用。

  • 旅客不僅可能支付比飯店原價高出很多的房費，還可能失去官方會員優惠，並遭遇更嚴格的取消或退款規定；部分案例中，房價甚至高出原價 85%。

舊金山 觀光 詐騙

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