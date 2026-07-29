灣區支付巨頭Visa 裁員2600人集中技術和產品團隊
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舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，為重組其技術和產品運營並擴大人工智慧（AI）的應用，總部位於舊金山的支付巨頭Visa計劃裁減約2600個崗位，約占其員工總數的7%。
首席執行長麥金納尼（Ryan McInerney）周二（28日）在一份備忘錄中向員工通報了此次裁員計畫，他表示Visa需要提高運營效率，並將資源轉向公司認為具有更大增長潛力的業務領域。
麥金納尼說：「為了把握未來機遇，並使Visa處於引領這一轉型的最佳位置，我們必須繼續革新工作方式。AI也在幫助加速這一變革，並重塑Visa的工作方式。」
Visa一位發言人向路透社證實了此次裁員計畫。裁員主要集中在公司的技術和產品團隊，但預計公司其他部門的職位也將受到影響。
該公司尚未披露灣區將有多少員工面臨失業。
Visa於2024年在舊金山的Mission Rock開設了全球總部，當時有近1000名員工在此工作。該公司還在佛斯特市（Foster City）設有一個大型園區，許多技術和產品員工都在那裡辦公。
受影響的員工預計於周二開始收到裁員通知。
根據Visa的年度報告，截至2025財年末，該公司全球員工總數約為3萬4100人，較上年增長8%。裁減2600個職位將占該報告總數的略高於7%。
麥金納尼表示，Visa計劃將資源重新投入到公司認為最具潛力的領域。根據員工備忘錄，這些領域包括跨境交易、企業間支付、面向高淨值消費者的服務、地域擴張以及涉及穩定幣的數字支付產品。
AI是此次重組的一個重要因素，但並非裁員的唯一原因。
Visa一直穩步將AI融入其運營和產品中。在2025年年度報告中，該公司表示，自當年3月推出內部生成式AI工具以來，已有近2.6萬名員工使用該工具進行了超過26.1萬次對話。
萬事達卡（Mastercard）今年早些時候宣布，將裁減約4%的員工，以便將資金轉向其他優先事項；而金融科技公司Block也宣布計劃裁員約4000人。
此次裁員公告發布於Visa原定公布財年第三季度財報的同一天。該公司報告稱，2025財年淨營收達400億美元，仍是全球最大的支付網絡之一，業務遍及200多個國家和地區。
Visa計劃裁減約2600個崗位，約占其全球員工總數的7%。公司表示，此舉是為了重組技術與產品運營，並把資源投入更具成長潛力的業務領域。 裁員主要集中在技術和產品團隊，但其他部門也可能受到波及。Visa稱，調整是為了提升運營效率，並加速AI在內部流程與產品中的應用，以配合業務重組。 根據員工備忘錄，Visa將把資源投入跨境交易、企業間支付、面向高淨值消費者的服務、地域擴張，以及涉及穩定幣的數字支付產品，作為未來成長重點。
精華 FAQ
Visa計劃裁減約2600個崗位，約占其全球員工總數的7%。公司表示，此舉是為了重組技術與產品運營，並把資源投入更具成長潛力的業務領域。
裁員主要集中在技術和產品團隊，但其他部門也可能受到波及。Visa稱，調整是為了提升運營效率，並加速AI在內部流程與產品中的應用，以配合業務重組。
根據員工備忘錄，Visa將把資源投入跨境交易、企業間支付、面向高淨值消費者的服務、地域擴張，以及涉及穩定幣的數字支付產品，作為未來成長重點。
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