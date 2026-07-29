5萬人恐失醫保 舊金山市府擬設糧食安全辦公室

舊金山衛生局局長蔡維衡（左）表示，無法繼續使用Medi-Cal的居民，市府將協助轉入「健康舊金山」計畫。右為市長羅偉（本報檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山市府擬在HSA內設糧食安全協調辦公室。

舊金山市府擬在HSA內設糧食安全協調辦公室。 重點二： 受HR 1與加州新規影響，最多5萬人恐失Medi-Cal

受HR 1與加州新規影響，最多5萬人恐失Medi-Cal 重點三：市府將砸3400萬元助居民維持醫保與CalFresh資格。

舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)近日提出立法，擬在市人文服務局(HSA)內成立「糧食安全協調辦公室」，整合跨部門及社區資源；另一方面，市府已撥出3400萬元緊急資金，協助居民維持CalFresh與Medi-Cal資格。

舊金山逾20萬居民依賴Medi-Cal。市府估計，受聯邦HR 1法案及加州 新規影響，到2027年底可能有2萬5000至5萬人失去醫療保障。其中，難民、庇護申請者及家暴、人口販運受害者等移民身分未獲完整認可者，已自今年1月起無法新加入Medi-Cal；2027年7月起，許多人將僅保有緊急及孕產相關醫療。

此外，19至64歲的成年人自2027年起，須證明每周工作、志工服務或職訓達20小時，才能維持保障；部分成人也將改為每六個月重新申請一次。市人類服務局表示，工作規定可能是影響最大的一項變革。

市公共衛生局局長蔡維衡表示，無法繼續使用Medi-Cal的居民，市府將協助轉入「健康舊金山」(Healthy San Francisco)計畫，並確保市立診所、社區診所及非營利合作夥伴能提供服務。然而，「健康舊金山」並非傳統醫療保險，服務範圍有限，不包括牙科、視力及市界外醫療等項目。公共衛生局預估僅約8000人可加入，與可能失保的2萬5000至5萬人相比，仍有明顯落差。

Medi-Cal賠付減少亦將衝擊市府財政。公共衛生局預計今年少收6500萬元給付，明年損失增至1億9600萬元，長期累計損失可能達4億元。

在食物援助方面，羅偉表示，新辦公室將統籌九個涉及食物服務的市府單位，減少重複與行政低效，並透過新設糧食安全委員會，串聯政府、社區組織及慈善機構，目標是讓所有居民都能穩定取得健康且符合文化需求的食物。

市府指出，聯邦削減SNAP、即加州CalFresh後，建立更有效的食物安全網尤為迫切。