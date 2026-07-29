我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

台灣意象玻璃窗貼亮相 駐金山經文處換新裝

記者夏彥／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化...
駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。（受訪者供圖）

舊金山台北經濟文化辦事處近日完成辦公大樓一樓全新「台灣意象玻璃窗貼」設置，以融合地標建築、體育成就、多元文化及原住民特色等視覺元素，向來往民眾呈現台灣多元且充滿活力的國家形象。辦事處表示，希望透過兼具藝術感與文化內涵的設計，拉近與灣區民眾的距離，也讓更多人認識台灣。

此次玻璃窗貼以橫向延展的國家天際線為設計概念，透過鮮明色彩與照片、圖像結合，展現台灣四大特色，包括現代城市、海洋文化、體育榮耀及多元包容價值，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。

在城市意象方面，設計以台北101與高雄流行音樂中心為兩大視覺焦點，並以象徵速度與科技發展的台灣高鐵串聯南北兩座代表性建築，呈現台灣兼具創新與現代化的城市風貌。

另一側則融入海洋文化元素，以蘭嶼達悟族（雅美族）傳統拼板舟的紅、黑、白經典圖騰，象徵台灣原住民族與南島語族深厚的文化連結，也展現台灣與海洋共生的歷史與文化底蘊。

體育成就也是此次設計的重要亮點之一。玻璃窗貼特別呈現台灣棒球代表隊在2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）奪冠的經典畫面，展現台灣運動員堅韌不拔的精神，以及台灣在國際體壇的重要里程碑。

設計中運用彩虹元素，呼應台灣作為亞洲第一個同性婚姻合法化國家的重要成就，傳達台灣重視人權、尊重多元及平等包容的核心價值。

經文處表示，新設計除了具有美化公共空間的效果，也希望發揮文化外交功能。白天陽光灑落時，窗貼呈現鮮豔繽紛的光影效果。夜晚室內燈光透出後，整面玻璃則宛如街頭的台灣文化藝廊，吸引路過民眾及前來洽公的僑胞、各界人士駐足欣賞。

經文處指出，期待藉由這面全新的「台灣意象玻璃窗貼」，以更具親和力的方式向國際社會介紹台灣。

駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化...
駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。（受訪者供圖）

駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化...
駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。（受訪者供圖）

精華 FAQ

  • 經文處在辦公大樓一樓設置全新的台灣意象玻璃窗貼，以鮮明色彩結合照片與圖像，讓面向街景的玻璃成為展示台灣文化與國家形象的窗口。

  • 設計以台北101、高雄流行音樂中心與台灣高鐵呈現城市現代化，也融入蘭嶼拼板舟、棒球奪冠畫面及彩虹元素，展現海洋文化、體育成就與多元包容。

  • 經文處希望以兼具美感與文化內涵的窗貼，拉近與灣區民眾的距離，讓更多人認識台灣，同時在白天與夜晚形成不同視覺效果，發揮文化外交功能。

原住民 舊金山 灣區

上一則

駐金山經文處迎新送舊 新團隊亮相 續推台美交流合作

下一則

灣區支付巨頭Visa 裁員2600人集中技術和產品團隊

延伸閱讀

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球

華航深化贊助舊金山馬拉松 結合運動觀光推廣台灣品牌

華航深化贊助舊金山馬拉松 結合運動觀光推廣台灣品牌
國民黨全代會25日登場 主軸「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」　

國民黨全代會25日登場 主軸「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」　
首任鳳凰城經文處長焦國恩已抵達 辦公地點尋妥

首任鳳凰城經文處長焦國恩已抵達 辦公地點尋妥
Taiwan Fun推廣台灣文化 親子體驗童玩與習俗

Taiwan Fun推廣台灣文化 親子體驗童玩與習俗

熱門新聞

可能重塑美國經濟的巨額財富轉移時代即將到來，灣區將成中心。(取自聖荷西市府臉書)

嬰兒潮「財富大轉移」將到來 灣區成中心 可能重塑美國經濟

2026-07-22 02:20
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
北加州最大的露天零售中心Pacific Commons正蓬勃發展。(Google Maps)

北加州最大露天購物中心 「Pacific Commons」掛牌出售

2026-07-21 17:57
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關