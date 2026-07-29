台灣意象玻璃窗貼亮相 駐金山經文處換新裝

駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。（受訪者供圖）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處近日完成辦公大樓一樓全新「台灣意象玻璃窗貼」設置，以融合地標建築、體育成就、多元文化及原住民 特色等視覺元素，向來往民眾呈現台灣多元且充滿活力的國家形象。辦事處表示，希望透過兼具藝術感與文化內涵的設計，拉近與灣區 民眾的距離，也讓更多人認識台灣。

此次玻璃窗貼以橫向延展的國家天際線為設計概念，透過鮮明色彩與照片、圖像結合，展現台灣四大特色，包括現代城市、海洋文化、體育榮耀及多元包容價值，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。

在城市意象方面，設計以台北101與高雄流行音樂中心為兩大視覺焦點，並以象徵速度與科技發展的台灣高鐵串聯南北兩座代表性建築，呈現台灣兼具創新與現代化的城市風貌。

另一側則融入海洋文化元素，以蘭嶼達悟族（雅美族）傳統拼板舟的紅、黑、白經典圖騰，象徵台灣原住民族與南島語族深厚的文化連結，也展現台灣與海洋共生的歷史與文化底蘊。

體育成就也是此次設計的重要亮點之一。玻璃窗貼特別呈現台灣棒球代表隊在2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）奪冠的經典畫面，展現台灣運動員堅韌不拔的精神，以及台灣在國際體壇的重要里程碑。

設計中運用彩虹元素，呼應台灣作為亞洲第一個同性婚姻合法化國家的重要成就，傳達台灣重視人權、尊重多元及平等包容的核心價值。

經文處表示，新設計除了具有美化公共空間的效果，也希望發揮文化外交功能。白天陽光灑落時，窗貼呈現鮮豔繽紛的光影效果。夜晚室內燈光透出後，整面玻璃則宛如街頭的台灣文化藝廊，吸引路過民眾及前來洽公的僑胞、各界人士駐足欣賞。

經文處指出，期待藉由這面全新的「台灣意象玻璃窗貼」，以更具親和力的方式向國際社會介紹台灣。

駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。（受訪者供圖）

駐舊金山台北經文處換新裝，台灣意象玻璃窗貼亮相，成為辦事處面向街景的一道全新文化展示窗口。（受訪者供圖）