我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

駐金山經文處迎新送舊 新團隊亮相 續推台美交流合作

記者夏彥／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處28日舉辦「迎新送舊」派對，邀請灣區僑界、學界、科技界等代表齊聚一堂，歡迎新抵任同仁，也向即將離任的外交人員表達感謝。現場除安排新、舊任同仁分享服務心得，也透過交流與抽獎活動，增進與僑界及媒體互動，氣氛溫馨熱絡。

經文處處長伍志翔表示，駐外人員因工作需要經常輪調，人員來來去去是外交工作的常態，感謝每一位同仁在任內的付出，也特別感謝灣區僑界、社團及媒體朋友長期支持經文處工作，讓各項業務得以順利推動。他表示，近年台灣在國際上的能見度持續提升，是各界共同努力的成果，未來也期待攜手各界與新任同仁深化台美關係，讓更多國際社會看見台灣。

餐會中新、舊任同仁分享，並穿插抽獎活動，其中包括星宇航空提供的豪經艙獎項，將現場氣氛推向高潮。

此次共有三位同仁卸下駐舊金山職務，分別為副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭、科技組組長顏宏偉。三人回顧任內工作點滴，感謝灣區僑界、企業、媒體及各界人士長期支持，並表示，能在舊金山服務、見證台灣與北加州在經貿、科技及文化等領域交流日益密切，是一段珍貴的外交歷程。

新抵任同仁也首次與灣區各界正式見面，包括金山灣區華僑文教中心主任王偉讚，申煥武組長、新聞組副組長張知萱，以及經濟組副組長侯穎蓁。新團隊表示，未來將延續歷任同仁奠定的良好基礎，持續深化台灣與北加州在經貿、科技、文化、教育及僑務等領域合作，進一步強化與灣區社區及各界夥伴的交流。

現場僑界人士也紛紛向離任同仁致意，感謝他們多年來對僑務及公共外交工作的貢獻，同時歡迎新團隊加入，期待未來持續攜手推動台美交流合作。

經文處表示，未來將持續扮演台灣與加州的重要橋梁，在既有合作基礎上，推動更多元的經貿、科技及文化交流，進一步深化台美夥伴關係。

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）
駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

精華 FAQ

  • 這場「迎新送舊」派對主要是歡迎新抵任同仁、送別即將離任的外交人員，同時透過交流與抽獎活動，增進與僑界、學界、科技界及媒體的互動。

  • 伍志翔感謝灣區僑界、社團與媒體長期支持經文處工作，也表示未來將攜手新任同仁深化台美關係，持續提升台灣國際能見度，讓更多國際社會看見台灣。

  • 離任者包括副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭與科技組組長顏宏偉；新抵任者則有王偉讚、申煥武、張知萱與侯穎蓁。新團隊將延續基礎，深化經貿、科技、文化、教育及僑務合作。

加州 舊金山 灣區

上一則

加州檢警、商界齊反AB2108 憂削弱36號提案

下一則

台灣意象玻璃窗貼亮相 駐金山經文處換新裝

延伸閱讀

北加州校聯會20周年夏季BBQ登場　350位校友齊聚伊麗莎白湖畔 共築交流合作平台

北加州校聯會20周年夏季BBQ登場　350位校友齊聚伊麗莎白湖畔 共築交流合作平台
「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行

「駿馬奔騰，華運飛揚」 第42屆華運會千人齊聚 盛大舉行
費城全僑界隆重舉行紀念孫中山先生誕辰160週年座談會 緬懷偉人歷史功勳 凝聚僑界團結力量

費城全僑界隆重舉行紀念孫中山先生誕辰160週年座談會 緬懷偉人歷史功勳 凝聚僑界團結力量
民進黨立委訪美 聚焦台美合作

民進黨立委訪美 聚焦台美合作
楊斯棓南灣開講　談善款百年影響力：臺灣遍地是英雄

楊斯棓南灣開講　談善款百年影響力：臺灣遍地是英雄

熱門新聞

可能重塑美國經濟的巨額財富轉移時代即將到來，灣區將成中心。(取自聖荷西市府臉書)

嬰兒潮「財富大轉移」將到來 灣區成中心 可能重塑美國經濟

2026-07-22 02:20
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
北加州最大的露天零售中心Pacific Commons正蓬勃發展。(Google Maps)

北加州最大露天購物中心 「Pacific Commons」掛牌出售

2026-07-21 17:57
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
由於在公共釣魚碼頭捕螃蟹不需要加州釣魚執照，因此魚雷碼頭上滿滿的人潮。（記者王湘涵/攝影）

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

2026-07-28 02:19
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關