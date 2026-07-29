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威脅殺害、酷刑折磨…員工嚴重騷擾麻省夫婦 eBay賠近5000萬元

編譯林思牧／綜合報導
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eBay為前員工行為同意支付近5000萬美元賠償金給受害者。(美聯社)
eBay為前員工行為同意支付近5000萬美元賠償金給受害者。(美聯社)

eBay一些員工曾寄出蟑螂和血淋淋豬面具給一對麻省的夫婦，如今公司付出慘重代價，同意支付近5000萬美元賠償金給受害者。

美聯社報導，根據28日公布的和解協議細節，這對夫婦稱他們遭到該公司前員工的威脅，並收到一些奇怪的匿名包裹，包括活昆蟲、葬禮花圈和血淋淋的豬頭萬聖節面具。

雙方表示，在案件即將開庭審理之際，他們在今年2月達成了一項初步和解協議，但未能最終敲定。今年6月，施泰納夫婦（David and Ina Steiner）請求聯邦法官將此案重新列入庭審日程，導致雙方於本月達成了新的和解協議。

施泰納夫婦是電子商務產業新聞通訊「EcommerceBytes」的創辦人。根據協議，施泰納夫婦將額外捐贈700萬美元用於慈善事業，包括捐贈給支持憲法第一修正案權利的組織。和解協議不包含任何保密條款，允許施泰納夫婦公開討論此案。

施泰納夫人28日回覆美聯社：「大衛和我一致認為，這項和解協議應該而且必須公開–作為受害者，我們希望防止此類事件再次發生；作為記者，我們也相信透明度。我們希望此案能起到震懾作用。」

這項和解協議結束了長達六年多的刑事和民事訴訟，這些訴訟都源自於這場騷擾活動。在2021年向波士頓聯邦法院提起的訴訟中，施泰納夫婦稱，該公司串謀恐嚇、威脅殺害、酷刑折磨、恐嚇、跟蹤並試圖讓他們噤聲，目的是阻止他們報導關於eBay的信息。

這對夫婦在通訊中通報電子商務產業，他們表示，自己遭到eBay前員工的網路追蹤、死亡威脅和當面監視。eBay 於28日再次重申了其道歉，稱「2019年施泰納一家遭受eBay幾名前員工的虐待是錯誤的、應受譴責的，而且根本不應該發生。」

施泰納夫婦表示，這場騷擾最初是在社交媒體上收到威脅性的私信，之後升級為匿名寄送活蟑螂和蜘蛛、葬禮花圈、血淋淋的豬頭萬聖節面具以及一本關於如何走出喪偶之痛的書。這些員工也向鄰居家寄送了印有施泰納先生名字的色情雜誌，並計畫在這對夫婦的車上安裝GPS定位裝置。

精華 FAQ

  • 根據內文，前員工曾寄送活蟑螂、蜘蛛、葬禮花圈、血淋淋的豬頭面具，還寄色情雜誌與恐嚇訊息，甚至計畫替他們的車安裝GPS定位裝置。

  • 案件在歷經6年多的刑事與民事訴訟後，以新的和解協議收尾。eBay同意支付近5000萬美元賠償，並重申道歉，協議也沒有保密條款。

  • 施泰納夫婦表示，作為受害者，他們希望防止類似事件再發生；作為記者，也重視透明度。因此協議不設保密條款，並額外捐贈700萬美元做慈善。

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