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聖荷西18歲以下人口大減20% 成為兒童流失比率最高城市

編譯廖宜怡／綜合報導
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聖荷西18歲以下兒童人口過去十年來大減20%，比率為全美大城市中最高。（美聯社）
聖荷西18歲以下兒童人口過去十年來大減20%，比率為全美大城市中最高。（美聯社）

兒童人口正逐漸從美國大城市中消失，加州都會區更是這一趨勢的領跑人。

華爾街日報分析，過去十年來，全美大城市兒童人口減少了6%，原因是愈來愈多家庭為了節省開支，紛紛放棄在大城市生活。

矽谷中心、房價中位數在全美名列前茅的聖荷西為例，這座城市18歲以下人口在2015年至2024年間減少了20%之多，在全美兒童流失比率最高的城市中名列榜首。更令人震驚的是，聖荷西5歲以下兒童人口在這十年間驟減了34%。

數據顯示，同一時期兒童人口流失率最高的25個美國城市中，有6個位於加州。除了聖荷西，洛杉磯兒童人口減少了16%，聖地牙哥減少了14%，佛萊斯諾、沙加緬度和舊金山分別減少了5%、4%和3%。

報導表示，出生率下降也是美國各大城市兒童人口消失的另一個原因。這個全國性趨勢使過去十年的出生人數下降了9%。

分析指出，新冠疫情加速了家庭離開大城市，向外尋求更大的居住空間和更可負擔的生活環境。

華府智庫「進步研究院」（Institute for Progress）院士歐布萊恩（Connor O'Brien）對華爾街日報說：「美國家庭有了更多離開大城市的選擇和理由，他們也抓住了這些機會。」

不過，有少數美國大城市逆勢而行，兒童人口比率不降反升。

數據顯示，德州福和市（Fort Worth）和佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）的兒童人口在過去十年裡皆增加了11%。緊跟著是華盛頓特區（Washington, D.C.）和華盛頓州西雅圖，兩個城市的兒童人口過去十年均增加了10%。

精華 FAQ

  • 聖荷西是全美兒童流失比率最高的城市，18歲以下人口在2015年至2024年間減少20%，其中5歲以下人口更驟減34%，顯示家庭與幼童正快速外移。

  • 除了聖荷西，加州多個大城市都在下滑。洛杉磯兒童人口減少16%，聖地牙哥減少14%，佛萊斯諾、沙加緬度和舊金山也分別下降5%、4%和3%。

  • 報導指出，原因包括高房價與生活成本迫使家庭離開大城市、全國出生率下降使兒童總量減少，以及新冠疫情後更多家庭轉向郊區或更可負擔的居住環境。

聖荷西 矽谷 加州

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