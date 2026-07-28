我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

金山違規停車 有人1年收逾300張罰單

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
SFMTA 的工作人員換裝新的停車咪表，新設備比較容易使用。(舊金山交通局官網)
SFMTA 的工作人員換裝新的停車咪表，新設備比較容易使用。(舊金山交通局官網)

一名49歲住在華埠的男子，是舊金山收到最多違規停車罰單的駕駛人之一。

舊金山紀事報報導，一位20多歲的女廚師，一位UPS快遞員，還有那位華埠居民，都收到了許多停車罰單。這些人與過去12個月收到最多停車罰單的車輛有關，他們每個人都累積了數百張罰單–罰款總額高達數萬美元。

其中，罰單最多的駕駛在2025年7月至2026年7月期間，累計收到超過300張罰單，罰款總額超過3萬3000美元。他的違規紀錄大多與街道清潔有關，主要集中在兩個區域：一是位於Excelsior的住所附近的街道，二是Mission區16街附近的另一個區域。此外，他似乎也曾在Western Addition、Presidio Heights和Tenderloin等區域出現過一些固定的違規記錄。

這個人究竟怎麼會犯下這麼多違規，以及為何對堆積如山的罰單置之不理，至今仍是個謎。紀事報目前選擇不透露姓名。

根據舊金山交通局 (SFMTA)、加州車管局 (DMV) 和選民登記數據，紀事報發現，其他十大違規者中的大多數也與可追蹤地址相關的個人有關，但DMV的數據顯示，其中兩輛是UPS貨車，一輛與一家二手汽車配件公司有關，另一輛與一家舊金山包車公司有關。

這十人每人去年均收到至少200張罰單，各自的罰款總額達到或超過2萬美元。UPS聲明：由於商用車輛停車位有限，在包括舊金山在內的城市環境中進行配送的公司來說都是一種挑戰。UPS的司機接受過安全合法停車的培訓，並儘可能高效地完成所有配送任務，以最大限度地減少停車時間。

違規車輛中，高違停者僅占罰單總數的一小部分，不到所有罰款的1%。去年，僅收到一張罰單的車輛約占所有違規車輛總數的一半。紀事報先前的報告發現，人均罰單率最高的地區集中在市中心–考慮到這些地區遊客和上班族眾多，這或許並不令人意外。

去年所有罰單的罰款中位數為107美元。其中最貴的一張是對一輛阻塞人行道的車輛開出的974美元罰單。

精華 FAQ

  • 報導指出，最多的是一名49歲、住在華埠的男子。他在2025年7月至2026年7月間累積超過300張罰單，罰款總額超過3萬3000美元。

  • 他的紀錄大多與街道清潔有關，主要集中在Excelsior住處附近與Mission區16街一帶，另外在Western Addition、Presidio Heights和Tenderloin也有固定違規足跡。

  • 十大違規者多與可追蹤地址相關，其中也包含UPS貨車、二手汽車配件公司與包車公司車輛。整體來看，高違停者不到1%，多數車輛去年只收1張罰單。

加州 舊金山 華埠

上一則

退休族逛好市多未必省錢？ 7招守住荷包

下一則

不需釣魚執照 金門大橋下捕蟹 親子歡樂收網

延伸閱讀

洛杉磯誤開這項停車罰單 5年收近百萬元

洛杉磯誤開這項停車罰單 5年收近百萬元
舊金山街頭搶車位 每日清晨上演攻防戰

舊金山街頭搶車位 每日清晨上演攻防戰
保險業者：駕駛違規 車險漲幅恐逾30%至40%

保險業者：駕駛違規 車險漲幅恐逾30%至40%
加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？
踩線了…裝監視器檢舉鄰違規「未打方向燈」 法院撤罰單

踩線了…裝監視器檢舉鄰違規「未打方向燈」 法院撤罰單

熱門新聞

華航、長榮和星宇三家航空規定腳墊僅能於靠窗或中間座位使用。（取自華航網站圖片）

充氣腳墊等飛行神器 華航、長榮、星宇有條件允許使用

2026-07-19 02:18
可能重塑美國經濟的巨額財富轉移時代即將到來，灣區將成中心。(取自聖荷西市府臉書)

嬰兒潮「財富大轉移」將到來 灣區成中心 可能重塑美國經濟

2026-07-22 02:20
北加州最大的露天零售中心Pacific Commons正蓬勃發展。(Google Maps)

北加州最大露天購物中心 「Pacific Commons」掛牌出售

2026-07-21 17:57
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

2026-07-26 02:20
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

舊金山這家烘焙糕點排隊太夯 終於要開實體店了

2026-07-27 19:07
灣區有房東要向在家工作的房客收取每月200美元的居家辦公費。（美聯社）

居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼

2026-07-24 18:10

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？