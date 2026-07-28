金山違規停車 有人1年收逾300張罰單

SFMTA 的工作人員換裝新的停車咪表，新設備比較容易使用。(舊金山交通局官網)

一名49歲住在華埠 的男子，是舊金山 收到最多違規停車罰單的駕駛人之一。

舊金山紀事報報導，一位20多歲的女廚師，一位UPS快遞員，還有那位華埠居民，都收到了許多停車罰單。這些人與過去12個月收到最多停車罰單的車輛有關，他們每個人都累積了數百張罰單–罰款總額高達數萬美元。

其中，罰單最多的駕駛在2025年7月至2026年7月期間，累計收到超過300張罰單，罰款總額超過3萬3000美元。他的違規紀錄大多與街道清潔有關，主要集中在兩個區域：一是位於Excelsior的住所附近的街道，二是Mission區16街附近的另一個區域。此外，他似乎也曾在Western Addition、Presidio Heights和Tenderloin等區域出現過一些固定的違規記錄。

這個人究竟怎麼會犯下這麼多違規，以及為何對堆積如山的罰單置之不理，至今仍是個謎。紀事報目前選擇不透露姓名。

根據舊金山交通局 (SFMTA)、加州 車管局 (DMV) 和選民登記數據，紀事報發現，其他十大違規者中的大多數也與可追蹤地址相關的個人有關，但DMV的數據顯示，其中兩輛是UPS貨車，一輛與一家二手汽車配件公司有關，另一輛與一家舊金山包車公司有關。

這十人每人去年均收到至少200張罰單，各自的罰款總額達到或超過2萬美元。UPS聲明：由於商用車輛停車位有限，在包括舊金山在內的城市環境中進行配送的公司來說都是一種挑戰。UPS的司機接受過安全合法停車的培訓，並儘可能高效地完成所有配送任務，以最大限度地減少停車時間。

違規車輛中，高違停者僅占罰單總數的一小部分，不到所有罰款的1%。去年，僅收到一張罰單的車輛約占所有違規車輛總數的一半。紀事報先前的報告發現，人均罰單率最高的地區集中在市中心–考慮到這些地區遊客和上班族眾多，這或許並不令人意外。

去年所有罰單的罰款中位數為107美元。其中最貴的一張是對一輛阻塞人行道的車輛開出的974美元罰單。