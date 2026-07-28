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盛桃貪腐案最新起訴書 西方版「百官行述」現形

編譯組／綜合報導
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前屋崙市長盛桃貪腐案最新起訴書，指控回收公司行賄掩蓋真相。圖為屋崙市府檔案照片。...
前屋崙市長盛桃貪腐案最新起訴書，指控回收公司行賄掩蓋真相。圖為屋崙市府檔案照片。(取自屋崙市府臉書)

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)與該市回收承包商之間涉嫌賄賂案，出現西方版的「百官行述」手法。聯邦檢察官公布新指控顯示，涉案人楊英雄(Andy Duong)經常偷拍政客不雅照片與視頻，以備將來可能用此對付他們。

根據聯邦檢察官在最新提交的法庭文件，盛桃與該市回收承包商之間涉嫌的賄賂計畫(pay-to-play bribery scheme)在2023年幾乎敗露。當時，有消息稱，在他們一同前往越南的高調代表團訪問期間，另一位東灣政客「涉嫌吸毒和嫖娼」。

聖荷西信使報報導，盛桃與經營屋崙市回收承包商加州廢棄物處理公司(California Waste Solutions)的楊氏家族(Duong family)之間糾紛，是聯邦檢察官在近期提交的東灣腐敗案中，披露多項重大內幕之一。

盛桃與她的情人瓊斯(Andre Jones)以及楊氏父子(David and Andy Duong)於2025年1月被控賄賂與共謀罪。在10月19日開庭審理前，所有被告均已否認所有指控。

聯邦檢察官公布新指控包括：

• 2019年，在屋崙市與楊氏家族的回收公司之間，針對客戶被多收費一事展開激烈訴訟期間，盛桃向楊子忠(David Duong)洩露屋崙市議會內部討論的「敏感」資訊。

• 2021年，盛桃透過親戚的大麻顧問公司，為瓊斯偽造一份年薪15萬美元的工作，以確保他們能在屋崙租到房子。

• 楊英雄(Andy Duong)經常偷拍政客不雅照片與視頻，以備將來可能用此對付他們，聯邦檢察官在他的手機中發現數十張此類照片和視頻。

這些發現正值聯邦檢察官致力阻止盛桃、瓊斯與楊氏家族，在10月開庭審理前、去除大量證據之際。檢方表示，所有細節對他們的案件都至關重要，因為有助於描述被告與被告之間的關係，以及他們在犯罪計畫的運作。

聯邦檢察官長期聲稱，盛桃接受楊英雄及其父親楊子忠的賄賂。作為回報，盛桃承諾為一家由楊子忠與華瑞斯(Mario Juarez)共同創辦房產公司，爭取利潤豐厚的市政合約。華瑞斯曾兩度競選市議員，是東灣地區的資深政治掮客。

檢方稱，協議還包括承諾與楊氏父子的加州廢棄物處理公司續約。此外，還要求盛桃將楊氏父子屬意者安插到市政府重要職位。新公布文件揭露該盛桃與相關人士密切合作的內幕，同時也暗示東灣地區更廣泛的腐敗問題。

「百官行述」是著名歷史小說與電視劇「雍正王朝」中的情節，主要為有人記錄了朝中數百名官員的隱私與違法黑材料，用以要脅、擺布他們。 

精華 FAQ

  • 新指控包括盛桃曾向楊子忠洩露屋崙市議會敏感資訊、透過親戚公司替瓊斯偽造高薪工作，以及楊英雄長期偷拍政客不雅照片與影片備用。

  • 檢方認為這些影像可顯示被告彼此如何建立關係、互相掌握把柄，並說明整個犯罪計畫的運作方式，因此對審判前保全證據很關鍵。

  • 檢方稱盛桃涉嫌收受楊氏父子賄賂，回報是協助房產公司爭取市政合約、延續回收承包合約，並安插他們屬意的人進入市府重要職位。

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