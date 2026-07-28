陳詩敏向裴洛西借將 克拉格出任競選團隊公關主任

26歲的克拉格（Ian Krager）現任裴洛西辦公室新聞主任。他將於8月1日加入陳詩敏競選團隊，出任公關主任。（取自克拉格Linkedin）

據舊金山 紀事報報導，前眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）的一名高階幕僚將暫時離開其辦公室，加入舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）的聯邦眾議員競選團隊，擔任公關主任。此一人事安排，也再次顯示兩名舊金山政治人物之間的密切關係。

裴洛西在6月初選前不久背書陳詩敏，協助她在國會眾議員選戰中，以第二名成績領先賽特（Saikat Chakrabarti），僅次於州參議員威善高（Scott Wiener）。裴洛西自1987年起代表這一選區。

陳詩敏競選團隊表示，裴洛西不僅曾出席由陳詩敏國會競選支持者在華府舉辦的募款活動，也曾在舊金山與她共同造勢。裴洛西還曾主持一場舊金山募款活動，為陳詩敏籌得逾10萬元。

26歲的克拉格（Ian Krager）過去4年半在裴洛西辦公室任職，其中最近2年擔任新聞主任。他將於8月1日加入陳詩敏競選團隊，出任公關主任（Communications Director），並在11月選舉結束後回到裴洛西辦公室，協助她完成在華府最後幾個月的工作。

當裴洛西最後一屆眾議員任期結束後，她將在柏克萊加大領導「南希裴洛西代議民主研究所」（Nancy Pelosi Institute for Representative Democracy）。

裴洛西表示，克拉格是「才華洋溢的傳訊者、值得信賴的顧問，以及裴洛西團隊不可或缺的一員」。她說，陳詩敏、她的競選團隊及所有舊金山人，都將在克拉格這項令人振奮的新職務中，受益於他的能力、經驗與領導力。

陳詩敏表示，很榮幸獲得前眾議院議長裴洛西的背書，也很自豪地歡迎裴洛西的新聞主任加入競選團隊。

克拉格則感謝裴洛西多年來的指導與信任，以及讓他有機會擔任其新聞主任。他表示，這是一段非凡的經歷。