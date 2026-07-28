每年150萬兒童參加 加州夏令營卻不受官方監管

圖為核桃溪的COPA足球訓練中心。(谷歌地圖)

核桃 溪一家夏令營，一名四歲男童失蹤，但營方卻漠不關心，這是否凸顯了監管方面有漏洞？家長能對夏令營這樣的活動放心嗎？

舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，這個事件曝露了一個許多家長不知道的情況：在加州 ，夏令營是沒有頒發執照且不受監管的活動，這意味著當出現危險問題時家長會投訴無門。

事件發生時家長勞倫（Lauren）正在舊金山開工作會議，電話鈴聲響起。她沒接，電話轉到了語音信箱，幾分鐘後她才去聽留言。「妳好，我是Chris。你兒子在路邊，」一個她不認識的聲音說道，「請回電。」

這位有兩個孩子的母親，起初以為對方打錯了電話。但當她回撥過去後，對方說他當時正開車離開位於核桃溪的COPA足球訓練中心，看到她四歲的兒子獨自走在Shadelands Drive上，認出他就是自己兒子夏令營裡的同學。

「妳兒子當時已經離營地0.3哩遠了，然後他告訴我，『我和他在一起，警察也來了…我得晚點再給你打電話，』」勞倫說，她要求使用化名以保護隱私。她說當時她徹底慌了。

「我覺得我現在腎上腺素還沒完全消退，」兩天後，她在描述7月7日的事件時說，「我至今都無法真正理解–我的腦海裡浮現出各種可怕的畫面，想像著可能發生的一切。」

不久之後，她的兒子與家裡的保母團聚了。保母當時來到COPA營地接他，卻沒找到他。勞倫說，保母找到了幾位輔導員，他們猜測他可能在洗手間或躲起來了。他們甚至都沒意識到他走丟了。「沒有人瘋狂地尋找他，」勞倫說，「他們對整件事都漠不關心。」

當勞倫致電負責監管日托中心和幼兒園的州兒童保育許可機構（Child Care Licensing Program）舉報此事時，卻發現根本沒處可以舉報。COPA並非兒童保育中心，因此沒有獲得該機構的許可。事實上，加州其他任何日間營地（day camp）都沒有獲得許可，儘管它們每年夏天照顧著約150萬名兒童。