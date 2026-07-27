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舊金山Octavia糕點供不應求 準備開烘焙專賣店

編譯廖宜怡╱綜合報導
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舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorell...
舊金山餐廳Octavia的周末烘焙快閃店因為大受歡迎，將開設為專賣店Lorella。（取自谷歌地圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Saturbakes快閃烘焙受歡迎，週末常吸引民眾排長龍搶購。
  • 重點二：Octavia將於秋季在俄羅斯山開設烘焙專賣店Lorella
  • 重點三：Lorella除供應麵包甜點，還將支援Octavia及其他零售店。

過去兩年，每逢周末，民眾都會在舊金山餐廳Octavia廚房側門外排起長龍，只為了購買其快閃烘焙店Saturbakes的麵包和甜點。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，Saturbakes是由Octavia的烘焙主廚洛爾（Melissa Loar）掌勺，她創作的當季糕點，例如梨子荳蔻猴子麵包和黑麥巧克力柿子布朗尼，都大受歡迎。Saturbakes受歡迎的程度讓Octavia老闆兼主廚佩雷洛（Melissa Perello）決定開設一家名為Lorella的烘焙專賣店，店名取自兩人姓氏的組合。

Lorella將於今年秋季在俄羅斯山（Russian Hill）2139 Polk Street開業，將供應時令麵包、千層酥皮糕點，以及用當地水果、蔬菜和穀物製成的甜點，也將為Octavia和其他尚未公布的零售店供應麵包。

洛爾於2021年加入Octavia，負責製作餐廳的麵包和甜點。鑑於顧客對Octavia酸種麵包的高需求，以及佩雷洛希望為洛爾提供一個除了為Octavia製作甜點之外的創意平台，Saturbakes快閃店於是於2024年春季應運而生。

自開業以來，Saturbakes的糕點經常供不應求，兩年多來顧客總是在周末大排長龍，甚至在糕點都已售罄的情況下，仍有人敲窗要求購買麵包。

洛爾表示，她將延續在Octavia製作的酸種麵包傳統、改良Saturbakes大受歡迎的時令鹹味羊角麵包，並可能增加其他種類麵包、佛卡夏（focaccia）、披薩、甜甜圈和蛋糕。

佩雷洛在餐飲業工作了幾十年，曾獲米其林星星和詹姆斯比爾德基金會大賞（James Beard Foundation Awards）的肯定，但她從未想過開一家烘焙店。她表示，Lorella今後除了獨立營業外，也將以烘焙總監身分為Octavia提供麵包和甜點。

精華 FAQ

  • 因為快閃烘焙店Saturbakes推出後反應熱烈，週末常出現長龍，糕點也經常售罄，顯示市場需求遠超預期，因此促成開店計畫。

  • Lorella預計今年秋季在舊金山俄羅斯山的2139 Polk Street開業，未來將以獨立店面形式營運，同時延續Octavia的人氣烘焙品項。

  • 店內將販售時令麵包、千層酥皮糕點，以及以當地水果、蔬菜和穀物製成的甜點，也會供應麵包給Octavia及其他尚未公布的零售店。

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