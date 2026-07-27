舊金山馬拉松 華航成為首段半程冠名贊助商

中華航空（China Airlines）連續第三年贊助舊金山馬拉松，成為本屆賽事官方指定國際航空公司。（記者頌慈／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華航連續第3年贊助舊金山馬拉松，並成為首段半程冠名贊助商。

華航連續第3年贊助舊金山馬拉松，並成為首段半程冠名贊助商。 重點二： 觀光署與華航聯合行銷，推廣台灣馬拉松、自行車旅遊與航線。

觀光署與華航聯合行銷，推廣台灣馬拉松、自行車旅遊與航線。 重點三：華航盼藉賽事接觸灣區年輕客群，帶動赴台與轉機需求。

中華航 空（China Airlines）連續第三年贊助舊金山 馬拉松，成為本屆賽事官方指定國際航空公司。今年進一步成為首段半程馬拉松的冠名贊助商，賽事正式命名為「China Airlines Bridge Half Marathon」。雙方希望藉由體育賽事接觸灣區 年輕客群，推廣台灣馬拉松、單車旅遊及華航航線，提升台灣的國際旅遊品牌形象。

交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，觀光署與華航2024年首次合作時，主要在馬拉松博覽會設置攤位。第二年除攤位外，也開始透過賽事社群媒體及會員電子報介紹台灣。今年雙方延續聯合行銷，並製作台灣馬拉松賽事及自行車旅遊資料，希望將參賽者對跑步的熱情延伸至赴台旅遊。

李思賢指出，許多馬拉松愛好者會前往世界各地參賽，因此辦事處特別製作宣傳單張，介紹台灣特色賽事，並提供二維碼，讓民眾查詢台灣每年超過200場路跑及馬拉松活動。現場也發放台灣「環島一號線」地圖，反應熱烈，資料很快被索取一空。

她說，不少跑手同時喜愛騎自行車及戶外活動。過去數日接觸的灣區民眾中，有人已計畫赴台環島，也有人詢問自行規畫行程或參加自行車旅行團的方式，顯示台灣運動觀光具有發展潛力。

「台灣各地馬拉松結合自然景觀與地方文化，例如萬金石馬拉松可欣賞北海岸風光；台東金剛馬拉松沿途可眺望太平洋；澎湖跨海馬拉松則串聯多座島嶼，補給站除供應水果和飲水，也提供當地小吃、海鮮甚至龍蝦，讓參賽者透過跑步體驗在地特色。」

不少民眾聽到台灣每年舉辦逾200場賽事時感到驚訝，也有人主動詢問台北馬拉松的報名方式。李思賢說，熱門賽事通常須抽籤，但達到規定成績的全程馬拉松跑手，可依相關資格申請參賽。觀光署也能提供交通及旅遊資訊，包括結合高鐵、城市捷運及「台灣好行」觀光巴士的Taiwan Pass，方便外國旅客安排賽事前後行程。

華航舊金山分公司總經理曾煜屏表示，馬拉松運動近年在美國及全球持續成長，舊金山馬拉松參賽者以灣區居民及年輕族群為主，符合華航希望接觸的新客群。公司期望吸引旅客搭乘華航前往台灣，或經台灣轉機前往亞洲其他城市。

曾煜屏說，合作也能產生雙向效益，不僅向美國跑手推介台灣賽事，也吸引台灣跑手搭乘華航赴舊金山參賽，近兩年的相關需求已有明顯增長。

華航目前每天提供一班舊金山直飛台北航班，夏季班表於凌晨1時05分起飛，約清晨5時45分抵達台北，方便旅客銜接亞洲航線。北美其他航點包括洛杉磯、安大略、西雅圖、鳳凰城、紐約及加拿大溫哥華。

曾煜屏表示，許多灣區民眾尚未到訪台灣，但已將台灣列入未來旅遊計畫，仍是值得開發的市場。除體育活動外，華航也將灣區高科技產業列為重點推廣對象，未來將持續透過運動及科技兩大領域拓展品牌影響力。

華航舊金山分公司總經理曾煜屏（左）、交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢（右）。（記者頌慈／攝影）