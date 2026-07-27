舊金山馬拉松 3.3萬人穿越金門大橋 挑戰連綿坡道

全程馬拉松跑者將跨越金門大橋，最後在海灣大橋下方衝線，完賽時間限制為六小時。（取自舊金山馬拉松官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 逾3萬3000人參與舊金山馬拉松各項賽事。

逾3萬3000人參與舊金山馬拉松各項賽事。 重點二： 全程賽道穿越金門大橋等地標並充滿連綿坡道。

全程賽道穿越金門大橋等地標並充滿連綿坡道。 重點三：多組別冠軍出爐，男子組2小時26分25秒奪冠。

第49屆舊金山 馬拉松26日清晨登場，來自全美各州及多個國家的逾3萬3000名跑手，參加全程馬拉松、半程馬拉松、超級馬拉松、10公里及5公里等多項賽事，在濃霧與連綿坡道中穿越舊金山多個知名地標。

全程馬拉松上午5時15分從渡輪大樓附近起跑。跑手沿途經過漁人碼頭、普西迪、金門大橋 、列治文區及金門公園，再前往海特街、米慎區和波特雷羅山，最後返回內河碼頭，全程26.2哩。不少親友在道路兩旁為參賽者加油。

比賽開始時氣溫約華氏50多度，天空陰沉、濕度偏高，全市多處被霧氣籠罩，金門大橋附近偶爾露出藍天。隨著上午天氣逐漸好轉，跑手也陸續抵達終點。參賽者分為四批起跑，完成全程馬拉松的時限為六小時。

來自德利市、33歲的帕特里克（Garrett Patrick）以2小時26分25秒率先完成全程馬拉松，奪得男子組冠軍。舊金山29歲跑手齊默曼（Leandra Zimmermann）以2小時45分14秒贏得女子組冠軍；來自奇諾、43歲的索利斯（Tony Solis）則以3小時20分28秒取得非二元性別組第一名。

除全程馬拉松外，主辦方也安排兩場半程馬拉松。第一段賽事終點位於普西迪歐的林肯大道與拉爾斯頓大道附近，第二段則從金門公園德馬丁路德金恩大道起跑。此外，周六及周日均舉行5公里賽，周日另有10公里賽。

參加52.4哩超級馬拉松的跑手周六晚間已率先出發，完成相當於兩場全程馬拉松的距離。36歲的文杜拉跑手赫雷拉（Isidore Herrera）以5小時54分53秒奪得冠軍；女子組冠軍為46歲的科克雷爾（Kelly Cockrell），成績8小時10分44秒；非二元性別組冠軍為27歲的聖荷西跑手穆諾茲（Steven Munoz），成績9小時32分9秒。

首段半程馬拉松由日本澀谷29歲跑手小和田響（Hibiki Kowada）以1小時16分51秒奪冠，他此前也贏得周六5公里賽。舊金山26歲跑手馬基寧（William Makinen）以1小時10分19秒取得第二段半程馬拉松冠軍。

賽事總監阿布拉哈姆森（Lauri Abrahamsen）表示，超級馬拉松跑手在周六深夜出發，並在太陽從海灣大橋升起時，與數以千計的全程及半程馬拉松跑手匯合，展現參賽者的毅力、團結及熱情。

舊金山馬拉松1977年創辦時，參賽者不足900人。賽道累計爬升約1300呎，其中約65%的爬坡集中在前半段，加上堅硬路面、潮濕天氣及嚴格時限，被視為難度較高的城市馬拉松之一。不過，路線涵蓋金門大橋、金門公園及海傍大道等景點，也讓它經常獲跑手評為全球景色最優美的馬拉松之一。