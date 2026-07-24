舊金山華埠34年前性侵殺人案 慣犯遭起訴

一名男子因1992年在舊金山華埠小巷發現的女性遇害案被起訴。（丹佛地檢長辦公室）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山檢方已對一名男子提起公訴，該男子涉嫌於1992年在華埠 一條小巷內性侵併殺害了一名遊民婦女。這起案件直到去年仍是一起懸案。

官員周三（22日）表示，現年65歲的被告道森（Ricky Dawson）被控謀殺罪（murder），並於近日從科羅拉多州（Colorado）被引渡至此。此前，他因1996年的一起性侵殺人案（sexual assault murder）已在該州服無期徒刑。檢方稱，道森已於周一（20日）在舊金山出庭受審，並表示不認罪。

作為一名慣犯，道森還被指控一項與2004年在佛羅里達州 因性侵殺人罪被定罪相關的特殊情節。法官下令道森繼續羈押，不予保釋。其下次出庭日期定於7月30日。

2025年1月，舊金山警察局（SFPD）凶殺懸案組重新啟動對45歲女子埃爾南德斯（Nancy Hernandez）死亡案的調查後，道森被鎖定為嫌疑人。

警方起初未能立即確認埃爾南德斯的身分，但隨後查明她曾將香雅巷（Hang Ah Alley），即其遺體被發現之處的一條公用通道作為棲身之所。這條巷道是Stockton街與Sacramento街交匯處旁的一條狹窄小巷。

埃爾南德斯遭到了嚴重毆打、性侵併被勒死。檢方稱，法醫病理學家認定死因為勒頸窒息。

官員表示，他們通過DNA檢測將道森與該案聯繫起來。2005年，為確認她曾遭受性侵而採集的拭子樣本被送往犯罪實驗室。

2023年，凶殺懸案組重新啟動了調查。對拭子樣本中DNA譜型的分析發現，其與道森的DNA相符，而道森此前已被認定與丹佛、西雅圖和佛州的其他多起性侵殺人案有關聯。

在調查結果公布時，道森因其中一起案件被定罪，另一起案件被起訴，並與第三起案件有關聯。此外，他還因在丹佛的一起謀殺案正在等待審判，該案最終導致其被定罪。