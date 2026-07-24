我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

舊金山華埠34年前性侵殺人案 慣犯遭起訴

編譯組／綜合報導
一名男子因1992年在舊金山華埠小巷發現的女性遇害案被起訴。（丹佛地檢長辦公室）
一名男子因1992年在舊金山華埠小巷發現的女性遇害案被起訴。（丹佛地檢長辦公室）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山檢方已對一名男子提起公訴，該男子涉嫌於1992年在華埠一條小巷內性侵併殺害了一名遊民婦女。這起案件直到去年仍是一起懸案。

官員周三（22日）表示，現年65歲的被告道森（Ricky Dawson）被控謀殺罪（murder），並於近日從科羅拉多州（Colorado）被引渡至此。此前，他因1996年的一起性侵殺人案（sexual assault murder）已在該州服無期徒刑。檢方稱，道森已於周一（20日）在舊金山出庭受審，並表示不認罪。

作為一名慣犯，道森還被指控一項與2004年在佛羅里達州因性侵殺人罪被定罪相關的特殊情節。法官下令道森繼續羈押，不予保釋。其下次出庭日期定於7月30日。

2025年1月，舊金山警察局（SFPD）凶殺懸案組重新啟動對45歲女子埃爾南德斯（Nancy Hernandez）死亡案的調查後，道森被鎖定為嫌疑人。

警方起初未能立即確認埃爾南德斯的身分，但隨後查明她曾將香雅巷（Hang Ah Alley），即其遺體被發現之處的一條公用通道作為棲身之所。這條巷道是Stockton街與Sacramento街交匯處旁的一條狹窄小巷。

埃爾南德斯遭到了嚴重毆打、性侵併被勒死。檢方稱，法醫病理學家認定死因為勒頸窒息。

官員表示，他們通過DNA檢測將道森與該案聯繫起來。2005年，為確認她曾遭受性侵而採集的拭子樣本被送往犯罪實驗室。

2023年，凶殺懸案組重新啟動了調查。對拭子樣本中DNA譜型的分析發現，其與道森的DNA相符，而道森此前已被認定與丹佛、西雅圖和佛州的其他多起性侵殺人案有關聯。

在調查結果公布時，道森因其中一起案件被定罪，另一起案件被起訴，並與第三起案件有關聯。此外，他還因在丹佛的一起謀殺案正在等待審判，該案最終導致其被定罪。

精華 FAQ

  • 被起訴的是65歲的Ricky Dawson，檢方指控他涉入1992年在舊金山華埠小巷內性侵並殺害遊民婦女Nancy Hernandez的案件，該案長年未破，直到近期才被重新追查。

  • 舊金山警察局凶殺懸案組於2023年重啟調查，並將2005年採集的性侵拭子送驗，比對後發現DNA與Dawson相符，因而把他列為嫌疑人並進一步移送起訴。

  • 道森先前已因1996年一起性侵殺人案在科羅拉多州服無期徒刑，另涉2004年佛州案件；他被引渡到舊金山後不認罪，法官裁定續押不准保釋，下次出庭為7月30日。

華埠 舊金山 佛羅里達州

上一則

加州法拍屋數創7年新高 專家：換屋、首購者有更多選擇

下一則

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

延伸閱讀

DNA成鐵證 舊金山縣前副警長涉監獄性侵遭控2重罪

DNA成鐵證 舊金山縣前副警長涉監獄性侵遭控2重罪
不當搜身女犯人、觸碰性器官 金山獄警遭起訴

不當搜身女犯人、觸碰性器官 金山獄警遭起訴
無證客涉殺女友 反告川普羞辱求償7500萬還要求入籍

無證客涉殺女友 反告川普羞辱求償7500萬還要求入籍
女子2度報案稱在史丹福大學慢跑時遭性侵 校方查無實據

女子2度報案稱在史丹福大學慢跑時遭性侵 校方查無實據
潛逃近兩年… 喬州謀殺通緝犯 BART車站逃票被捕

潛逃近兩年… 喬州謀殺通緝犯 BART車站逃票被捕

熱門新聞

對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為更經濟、靈活的新選項。（圖／受訪者金吉爾提供）

廂型車改裝露營車一車兩用 模組化露營車改裝市場擴大

2026-07-18 02:18
「Target紡織品回收站」（Target Textile Drop Spot）計畫，目前已在加州的所有Target的門市正式上路。（美聯社）

破損有汙漬舊衣、床單、毛巾… Target可回收

2026-07-18 02:16
華航、長榮和星宇三家航空規定腳墊僅能於靠窗或中間座位使用。（取自華航網站圖片）

充氣腳墊等飛行神器 華航、長榮、星宇有條件允許使用

2026-07-19 02:18
華人新移民金吉爾如今已成為推動華人退休族群改裝車旅遊的倡導者。（記者啟鉻／攝影）

箱型車低成本改裝成露營車 華人退休族旅遊新時尚

2026-07-18 02:19
加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
本周一起訴訟指控Meta利用AI將休病假和產假的員工列為裁員目標。（路透）

羊水破裂前一天被裁 Meta裁員名單竟用AI鎖定

2026-07-17 14:02

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴