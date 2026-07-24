研究：Waymo自駕計程車 事故率低於人類駕駛
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研究發現Waymo自駕計程車事故率低於人類駕駛，不過這個結論對日常在路上看多了爛司機的人而言，一點也不意外。
索賠期刊claimsjournal.com報導，如果真爆發機器人起義，決定該由什麼（而不是誰）來駕駛你的車出城，這應該不會太難。一份新報告顯示，Waymo的無人駕駛汽車事故率比人類駕駛低得多，而且差距相當明顯。
美國公路安全保險協會 (IIHS) 的研究人員分析了每輛車行駛里程的數據，發現 Waymo 在舊金山、鳳凰城、洛杉磯和奧斯汀部署的無人駕駛車輛的事故率比人類駕駛員低68%。樣本僅限於人們通常會向警方報案的事故。
Waymo是Alphabet旗下的自動駕駛汽車項目，自2020年以來一直在一些城市運營不同程度的無人駕駛計程車服務。其車輛被歸類為L4級自動駕駛，這意味著在特定條件下，Waymo車輛無需人工干預即可完成所有駕駛操作。
「我認為可以公平地說，在它們運作的區域，事故率低於人類駕駛員。衡量安全性的方法有很多，但事故率是一個非常重要的指標，」IIHS 統計服務主管、該研究的作者提歐（Eric Teoh）表示。「歸根結底，Waymo的事故率比人類低，這是好事。」
Waymo 機器人不會一邊用一隻手或膝蓋控制方向盤一邊吃東西，也不會在左轉駛入對向車道時一邊打電話一邊開車，更不會突然轉身向後座的孩子大吼。這些會不會是Waymo機器人表現優於人類的原因呢？
「我認為這完全正確，」提歐說。「它們不會分心，也不會酒後駕車，而且據我們所知，他們也不會超速行駛。在分析事故數據時，提歐認為Waymo在IIHS調查的幾乎所有類型的事故中都占據優勢，包括頭對頭對碰撞（head-on collisions）和側面碰撞（T-bone crashes）這些更危險的事故。
在研究期間，Waymo無人駕駛車輛行駛了5000萬哩，而同期人類駕駛員在這些地區的行駛里程則高達2220億哩。Waymo車輛的事故率整體比人類駕駛低68%，在鳳凰城表現更佳，低了76%。在通勤大都會洛杉磯，其事故率也低了71%。在舊金山，事故率低了35%，而在奧斯汀則高了4%。IIHS稱，奧斯汀的低事故率數據是由於樣本量太小造成的，不應視為常態。
此外，數據顯示，與人類駕駛相比，Waymo車輛每行駛一哩，單車事故減少了85%，受傷事故減少了81%。
研究人員比對Waymo與人類駕駛的每哩事故率，並以警方通常會通報的事故作為樣本，結果顯示Waymo整體事故率明顯較低。 整體來看，Waymo事故率比人類低68%；在鳳凰城低76%，洛杉磯低71%，舊金山低35%，奧斯汀則只低4%，且樣本偏小。 研究指出，Waymo不會分心、酒駕或超速，也不會邊開車邊使用手機，這些因素可能使它在多數碰撞類型中都優於人類駕駛。
精華 FAQ
研究人員比對Waymo與人類駕駛的每哩事故率，並以警方通常會通報的事故作為樣本，結果顯示Waymo整體事故率明顯較低。
整體來看，Waymo事故率比人類低68%；在鳳凰城低76%，洛杉磯低71%，舊金山低35%，奧斯汀則只低4%，且樣本偏小。
研究指出，Waymo不會分心、酒駕或超速，也不會邊開車邊使用手機，這些因素可能使它在多數碰撞類型中都優於人類駕駛。
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