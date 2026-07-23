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藍色經濟倡議 舊金山港區租金最高5折

編譯組╱綜合報導
舊金山港宣布啟動「藍色經濟倡議」，打造兼具產業發展與環境永續的新世代海濱經濟。（...
舊金山港宣布啟動「藍色經濟倡議」，打造兼具產業發展與環境永續的新世代海濱經濟。（取自舊金山港務局網站）

舊金山港宣布啟動「藍色經濟倡議」（Blue Economy Initiative），將針對符合資格的藍色經濟企業提供最高五折的港區租金優惠，以吸引更多創新企業與投資進駐，打造兼具產業發展與環境永續的新世代海濱經濟。

舊金山港表示，這項倡議屬於港務局「2026至2030年策略計畫」的一環，與港區其他重點項目，包括漁人碼頭(Fisherman's Wharf)復甦計畫及 Mission Rock、Pier 70等濱水區住宅開發案同步推進。舊金山港務局希望藉由一系列措施，提高港區出租率、擴大就業機會，並為這座城市的濱水經濟注入新活力。

根據規畫，凡同時使用港區陸域及水域設施、並符合資格的企業，可申請最高50%的租金減免。港務局第一階段將投入25萬美元，用於招商、企業招募及建立藍色經濟合作網絡。這次鎖定發展的重點產業包括永續海鮮產業、生態友善養殖、潔淨能源、海灣環境保護、永續觀光、數位科技、人工智慧、人才培育及跨領域合作等，希望在兼顧環境保護的前提下，創造更多高薪就業機會，並帶動港區經濟轉型。

舊金山港指出，整項倡議將分三個階段推動。第一階段包括啟動計畫、核准租賃優惠、建立合作夥伴關係及完成首批招商；第二階段將把合作夥伴擴增至50個以上，爭取外部資金並規畫專屬創新設施；第三階段則希望設立實體創新基地，並將合作網絡擴展至超過100個合作夥伴，形成完整的藍色經濟產業聚落。港務局工作人員透露，期望在計畫啟動後的18個月內，能夠完成至少三筆租賃交易。

對於涉及高價值或長期租約的個案，仍須經港口委員會與市議會另行核准。這是因為港務局管理的土地屬於「公共信託」性質，並受加州伯頓法案(Burton Act)規範，該法案賦予舊金山市管理其潮間帶土地以供商業、航運與漁業用途的權力。這套法律架構也決定了濱水區租約的使用方式與限制。

港區新創企業Buoy-Fish創辦人巴福密爾(Jameson Buffmire)表示，公司最初就在舊金山俄羅斯山(Russian Hill)的一間車庫創業，始終相信舊金山海濱可以同時支持漁業、經濟與環境保護，而此次計畫顯示港務局有決心打造真正充滿活力的作業港區。

精華 FAQ

  • 港務局對符合資格、且同時使用港區陸域與水域設施的企業，提供最高50%的租金減免。首階段並投入25萬美元，用於招商、招募企業及建立合作網絡。

  • 重點產業包括永續海鮮、生態友善養殖、潔淨能源、海灣環境保護、永續觀光、數位科技、人工智慧與人才培育，目標是在兼顧環境永續下帶動港區轉型與高薪就業。

  • 計畫分3階段：先完成啟動、核准優惠與首批招商；再把合作夥伴擴至50個以上並爭取外部資金；最後建立實體創新基地，並在18個月內完成至少3筆租賃交易。

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