逆向流行？灣區青少年回歸數位相機拍照

愈來愈多灣區青少年回歸使用數位相機拍照而非手機，這個逆行趨勢令很多成人不解。(圖／AI生成 )

AI重點 文章重點整理： 重點一： 灣區青少年開始回歸使用數位相機拍照。

灣區青少年開始回歸使用數位相機拍照。 重點二： 他們偏好顆粒感與對比高的真實質感照片。

他們偏好顆粒感與對比高的真實質感照片。 重點三：數位相機少干擾但上傳慢，反而增添期待。

愈來愈多灣區 青少年回歸使用數位相機拍照而非手機，這個逆行趨勢令很多成人不解。

聖荷西信使報報導，在智慧型手機 相機不斷更新換代、手機拍照速度快捷的時代，有些青少年卻開始懷舊地回歸數位相機。「它能讓你留下更持久的記憶，成為你收藏的一部分，」15歲的戈爾（Isha Goel）說道，她喜歡和朋友們一起帶著相機外出。

追蹤全球相機出貨量的相機及成像產品協會ICA報告稱，2024年至2025年，內建鏡頭相機的出貨量成長近30%。

一些青少年表示，他們喜歡數位相機拍攝的顆粒感強、對比度高的照片，而不是智慧型手機的高解析度照片。「更多人喜歡數位相機，因為它看起來更真實，更有質感。」就讀高中的戈爾說。

一些青少年表示，他們也更喜歡數位相機，因為它可以消除各種干擾，讓他們專注於捕捉精彩時刻。「手機上還有其他應用程式，你會收到各種通知，這些都會分散你的注意力，讓你無法專注於最重要的事情。」

儘管數位相機看似有很多優點，但它也會讓用戶感到沮喪，因為他們必須手動將照片上傳到其他裝置才能發布或編輯。「我不認為人們喜歡這種延遲。人們經常為照片添加類似數位相機的濾鏡。我認為更重要的是濾鏡帶來的效果，」學生攝影師竹本（Milo Takemoto）說。

然而，有些青少年認為等待反而讓照片更有價值。「等待是值得的，因為在智慧型手機上，你只需按下快門就能立即看到照片，」戈爾說。「但在數位相機上，你只能看到預覽，所以你會對最終的照片更加期待。」

亞馬遜網站上列出的一部分數位相機。(amazon.com)