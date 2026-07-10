全民志工日7/11登場 邀華人參與公共事務

舊金山全民志工日本周六登場，170項服務遍及11選區，華人踴躍參與。（SF.gov圖片）

舊金山 市政府將於本周六（11日）舉辦首屆「One City Day全民志工日」大型社區服務活動，由市長羅偉 （Daniel Lurie）與第一夫人Becca Prowda共同發起，號召居民、企業、非營利組織及市府員工一起走入社區，以實際行動改善居住環境，展現城市凝聚力。今年全市共有約170項志工服務計畫、近100個合作單位參與，遍布11個市議會選區，主辦單位目前仍開放民眾報名。報名鏈接可訪問：SF.gov。

活動將於11日上午在各選區公園同步舉行啟動儀式，隨後志工分赴不同地點展開服務，包括社區清潔、塗鴉清除、植樹綠化、公共花園整理、壁畫彩繪、海岸與棲地復育、物資包裝及弱勢關懷等，希望透過全民參與，讓居民重新建立對社區的認同感，也讓不同背景的人有機會彼此交流。

羅偉表示，舊金山的復甦不僅仰賴政府施政，更需要每位市民共同投入。「One City Day」希望把市民、公務員、企業與社區組織串聯起來，讓大家在一天之內共同完成許多看得見的改變，建立更強的公民參與文化。第一夫人Prowda則表示，志工服務能夠跨越年齡、族裔與職業背景，讓更多人因為一起服務而建立新的連結。 舊金山全民志工日本週六登場，170項服務遍及11選區，華人踴躍參與。（圖片來自SF.gov）

今年活動涵蓋全市11個選區，不少項目適合親子共同參與，也有企業團隊及社區組織集體報名。許多服務內容不需要特殊技能，只要願意投入時間即可完成，希望降低參與門檻，讓更多首次擔任志工的居民加入。

對華人 社區而言，今年華埠及東北區周邊也安排多項環境改善及公共空間維護工作，民眾可依居住地選擇就近參與。由於不少華裔居民平時忙於工作，較少接觸市政活動，此次提供一個直接參與社區建設的機會，也有助於增進與其他族裔居民的互動，讓華人聲音更多元地融入地方公共事務。