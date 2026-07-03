泰勒絲爆款海獺T恤重新上架 做這件事才能得到

民眾捐款達65.13美元以上，即可獲得這件衣服作為謝禮，所得收益將全數用於支持蒙特瑞灣水族館的「海獺計畫」及其他海洋保育工作。（蒙特瑞灣水族館官網）

舊金山 紀事報報導，為了回應廣大粉絲的熱烈期盼，蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）日前再度上架了那款因流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）穿著而爆紅的復古海獺T恤—而這恰好趕上了傳聞中這位天后的婚禮大喜之日。

這款1990年代風格的海獺T恤，曾由泰勒絲在她名為「The Release Party of a Showgir」的電影企畫中穿著亮相。水族館已於周三（1日）在官方網站上重新補貨。只要民眾捐款達65.13美元以上，即可獲得這件衣服作為謝禮，所得收益將全數用於支持水族館的「海獺計畫」及其他海洋保育工作。

蒙特瑞灣水族館行銷副總裁桑帕約（Fernanda Sampaio）接受紀事報採訪時表示：「當第一次推出這件T恤作為感謝禮時，大家熱烈的迴響讓我們受寵若驚。因此決定再次上架，讓上次沒能參與到的朋友有機會收藏，穿上這件衣服不僅僅是展現時尚，因為每一筆捐款都在實質支持我們的海洋保育使命。」

泰勒絲當初是在其音樂錄影帶The Fate of Ophelia的幕後花絮影片中，被捕捉到身穿這件服飾。該片段於去年10月釋出後不久，水族館便透露收到了大量金額為13美元的捐款，這顯然是歌迷們在向泰勒絲的幸運數字「13」致敬。

同月晚些時候，水族館與該T恤的原始製造商—位於緬因州的Liberty Graphics合作，重新印製此鞋服提供給捐款滿65.13美元的贊助者。當時，「泰勒絲粉」（Swifties）在短短不到兩天的時間內，就幫助水族館募集了超過200萬美元。

雖然最初重新發行的T恤衫只在美國有售，但周三發售的這批T恤衫也將在國際市場上發售。

水族館此番再度對歌迷釋出福利，正值外界盛傳泰勒絲將與堪薩斯城酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）舉辦婚禮之際。兩人於2025年8月宣布訂婚，而根據紐約時報報導，有傳言指出這對佳偶將於7月3日在麥迪遜廣場花園步入禮堂。

儘管關於婚禮的官方細節依舊保密到家，但舊金山49人隊的吉特爾（George Kittle）上個月向娛樂媒體Extra透露，這對新人已經明確要求「絕對不收禮物」。