米其林加州指南 10間三星餐廳灣區占7家

舊金山Californios今年從米其林二星餐廳晉升為三星餐廳，是全球首家獲得三星最高榮譽的墨西哥料理餐廳。（取自谷歌地圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 米其林最新加州指南公布，灣區兩家餐廳晉升三星。

米其林最新加州指南公布，灣區兩家餐廳晉升三星。 重點二： 舊金山Californios成全球首家三星墨西哥料理餐廳。

舊金山Californios成全球首家三星墨西哥料理餐廳。 重點三：加州十家三星餐廳中，灣區就占了七家。

米其林指南（Michelin Guide）24日公布最新加州 指南，灣區 有兩家餐晉級最高榮譽三星 行列。

聖荷西信使報報導，舊金山Californios從米其林二星餐廳晉升為三星，是全球首家獲得三星最高榮譽的墨西哥料理餐廳。此外，2025年首次入榜就摘下二星的灣區蘇諾瑪縣Enclos酒莊餐廳，今年也一同躋身三星行列。

米其林官方對Californios獲得歷史性榮譽做出以下評價：「主廚坎圖（Val Cantu）以加州風格演繹墨西哥料理，堪稱藝術。在他位於南市場街區的餐廳裡，就連最普通的食材，例如玉米餅，也能被提升至一個新高度。」

米其林對Enclos的評價是：「主廚拉莫居（Brian Limoge）的品嘗菜單融合了全球風味、精湛廚藝和優質食材，包括來自合作農場Stone Edge的農產品，所有菜餚也都巧妙地向主廚的英格蘭故鄉致敬。」

加州今年獲得三星殊榮的共有十家餐廳，是紐約市的兩倍，其中七家位於灣區，他們是舊金山的Californios、Atelier Crenn、Benu、Quince、蘇諾瑪縣的Enclos、海茲堡（Healdsburg）的SingleThread和納巴谷的法國洗衣店（The French Laundry）。其他三家是聖地牙哥的Addison、好萊塢的Providence 和西好萊塢的Somni。

灣區獲得二星榮譽的餐廳包括：屋崙的Commis（長期維持二星），以及舊金山的Acquerello、Birdsong、Kiln、Lazy Bear、Saison、Sons & Daughters、屋崙的Commis、卡梅爾（Carmel-by-the-Sea）的Aubergine和艾爾克（Elk）的Harbor House Inn。

灣區今年獲得一星的餐廳多達30家，其中舊金山第一家提供菲律賓料理品嚐菜單的Naides，以及位於海茲堡的Troubadour（白天是三明治店，晚上是法式餐廳），都是首次入榜。

此外，灣區四家餐廳今年失去了星級，包括舊金山的Le Comptoir at Bar Crenn，主廚克倫（Dominique Crenn） 已於本月初宣布將關閉餐廳。同樣位於舊金山的還有聯合廣場的法式餐廳 O' by Claude Le Tohic、金融區的無菜單日式壽司餐廳The Shota，以及納巴谷的懷石料理餐廳Kenzo。