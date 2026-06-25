助學生AI就業 矽谷議員提企業抵稅

李卡多表示，教育界和產業界領袖攜手合作，可以幫助學生為人工智慧就業做好準備。(美聯社)

兩位矽谷 議員希望透過幫助學生接觸前沿職業來重塑人工智慧的格局。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，國會議員李卡多 (Sam Liccardo) 和帕內塔 (Jimmy Panetta) 共同提出了法案，將向與高校合作培訓學生掌握人工智慧等技術的企業提供稅收抵免。李卡多於22日在西谷學院 (West Valley College) 公布「透過產業主導學習支持知識法案」(SKILL Act，又稱技能法案) 。

「我們確實擁有一個人工智慧賦能的經濟未來。透過投資人才，能夠幫助勞工度過這個技術變革巨大的時期，」李卡多說， 「輝達 (Nvidia )正在招聘 3000 名軟體工程師。我們知道就業機會正在不斷湧現，只需要確保人們做好準備。」

李卡多表示，該法案旨在激勵企業投資社區大學和州立大學，並提供實習機會，從而建立人才儲備和課程體系，為下一代就業提供關鍵支援。

他指出，企業可獲得的稅收抵免將基於學生在兩年或更短時間內完成課程；稅收抵免的後續部分將用於獎勵企業僱用這些學生。雇主每招收一名完成課程的學生即可獲得 2500 美元的稅收抵免，每雇用一名畢業生，雇主還將額外獲得 2500 美元的稅收抵免。

李卡多說：「『技能法案』將挑戰轉化為機會。企業可以擴充員工隊伍，更多美國人也能在人工智慧驅動的經濟中找到通往更好工作和更美好未來的道路。」

西谷-米慎社區學院區校長戴維斯（Bradley Davis）表示，技能法案獎勵那些與學院區合作，幫助設計課程、開設實驗室、資助學徒計畫並僱用這些計畫畢業生的雇主。

「它將這筆投資引導至公立社區學院的兩年制課程，從而惠及最需要幫助的學生，」戴維斯說。

輝達公司生態系統發展主管史都華（Louis Stewart）表示，學生、教師和學院都需要做好使用人工智慧的準備。

「如果我們沒有幫助培養最優秀的人才，我們就失職了，」史都華說， 「輝達設有多個項目，包括實習項目，我們願意與學生攜手共進，確保他們具備就業能力。」