灣區電動車商Lucid重組 將再裁員18%、取消營運長職位

Lucid表示，這項重組是公司邁向獲利、並實現正向現金流努力的一部分。(Google Maps）

灣區電動車 製造商Lucid Group周一表示，計畫裁減約18%的美國員工，這也是該公司今年第二輪裁員，也是公司最新一波重組行動。

由三位華裔 創辦，總部位於東灣紐華克的Lucid公司在提交給聯邦監管機構的文件中表示，此次裁員將影響全職員工、承包商，以及製造部門的時薪生產工人。公司同時表示，將取消位於亞利桑那州Casa Grande工廠的第二生產班次。

Lucid表示，這項重組是公司邁向獲利、並實現正向現金流努力的一部分。公司尚未立即公布具體裁員人數，也未說明灣區員工將受到多大影響。Lucid在2025年底全球員工約9000人，之後今年稍早已進行一輪裁員。

公司表示，最新重組預計每年可節省約1億5800萬元。Lucid預計將產生約3200萬元現金支出，主要與遣散費、員工福利與過渡成本有關。公司預期這項計畫將在第三季結束前大致完成。

這次裁員距離Lucid宣布裁減12%美國員工僅約四個月。根據提交給加州就業發展廳（EDD）的文件，前一輪裁員包括公司紐華克總部的319名員工。

Lucid周一也宣布，營運長文特霍夫(Marc Winterhoff)已立即離職，且公司將取消營運長職位。文特霍夫曾於6月1日接任Lucid執行長前，擔任臨時執行長。

Lucid在2025年營收達13億5000萬元，但仍持續面臨嚴重虧損。公司今年第一季生產5500輛車，交付3093輛，並表示正採取措施，讓產量更符合市場需求。

Lucid目前寄望於Gravity休旅車，以及未來價格較低的新車型，協助公司拓展Air轎車以外的市場。公司也持續尋求與自動駕駛計程車技術相關的合作，包括與Uber和Nuro的合作。