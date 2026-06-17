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拯救Muni提案獲11月公投資格 金山選民將決定公共交通未來

記者王子涵／舊金山報導
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「Stronger Muni for All」集結了眾多民選官員、勞工與社區團體...
「Stronger Muni for All」集結了眾多民選官員、勞工與社區團體等，到場表達支持。（記者王子涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：強化Muni提案已通過連署審查，取得11月3日大選公投資格。
  • 重點二：提案將對商業與住宅物業課分級地產稅，為Muni籌措穩定專款。
  • 重點三：若無新資金，Muni恐削減二十條路線並加劇舊金山交通壅塞。

舊金山選務處宣布，「Stronger Muni for All」倡議已取得今年11月3日大選投票資格。該提案陣營先前提交1萬8469份連署，經選務處抽樣驗證後，確認達到加州選舉法規定的1萬600份有效簽名門檻。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）曾公開簽名聯署該案，他表示，Muni連結舊金山各個社區。若缺乏專門且穩定的資金來源，未來服務縮減將對市民造成重大影響。他指出，削減Muni服務可能增加工薪家庭交通成本、拖累經濟復甦，並使更多車輛湧入道路，加劇交通壅塞。

Stronger Muni for All提案將針對商業與住宅物業設立分級地產稅。根據提案內容，95%的單戶住宅每年將繳納129元；大型地主與企業則需負擔較高稅額。受租金管制的租戶每年負擔不超過65元。

該提案預計每年可為Muni帶來約1億6000萬元的專款收入，用於維持Muni安全、可靠與可負擔的公共交通服務。提案也規定，相關收入將接受獨立財務效率審查及公民監督委員會監督，以確保資金直接用於維持及改善公共交通服務。

市府表示，Muni近年已推動多項財務與營運改革，產生每年約1億3700萬元的持續性節省，包括取消500多個空缺職位、整合營運、減少不必要的管理職位，以及提升公車運行效率。

根據Muni今年3月公布的最新乘客滿意度調查，78%的乘客將Muni服務評為「優良」或「良好」，創下25年來最高分。Muni客流量也持續恢復，平日已回升至疫情前75%以上，周末則達疫情前92%。

不過，隨著疫情期間州與聯邦臨時補助資金到期，Muni目前面臨3億0700萬元的結構性預算赤字。若無穩定資金來源，舊金山可能被迫大幅削減服務，包括取消多達20條公車路線，並延長乘客候車時間。

市府指出，舊金山已是全美交通最壅塞的城市之一，若公共交通系統削弱，可能導致更多居民改以汽車通勤，進一步加重道路壅塞、通勤延誤與交通安全風險。

精華 FAQ

  • 該倡議先提交1萬8469份連署，經舊金山選務處抽樣驗證後，確認已達加州選舉法要求的1萬600份有效簽名門檻，因此正式取得11月3日大選投票資格。

  • 提案設計分級地產稅，95%的單戶住宅每年約繳129元；大型地主與企業負擔更高稅額。受租金管制租戶則每年最多支付65元，以維持負擔可控。

  • 市府警告，若無穩定財源，Muni恐因3億0700萬元結構性赤字大幅削減服務，甚至取消多達20條公車路線，並讓候車時間延長、道路壅塞更嚴重。

舊金山 羅偉 租金

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