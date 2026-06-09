世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元

世界盃刺激灣區短租屋需求，某些地區每晚房價超過1000美元。圖為將舉行今年世界盃球賽的聖塔克拉拉市李維球場。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界盃帶動灣區短租需求上升，但整體增幅僅較去年同期高10%至17.9%。

世界盃帶動灣區短租需求上升，但整體增幅僅較去年同期高10%至17.9%。 重點二： 聖荷西與屋崙部分地區漲幅明顯，高峰時需求分別成長29%與48%。

聖荷西與屋崙部分地區漲幅明顯，高峰時需求分別成長29%與48%。 重點三：灣區多地每晚房價逾300美元，舊金山、馬連縣、聖塔克拉拉縣更破千元。

數據顯示，2026年世界盃 足球賽遊客已推高灣區 部分地區短租屋的需求和價格。不過，早期數據顯示，這種增長可能並不均衡，而且比當地業者預期的要溫和。

聖荷西信使報報導，根據追蹤短租屋的分析公司AirDNA數據，灣區世界盃小組賽期間的短期住房租賃需求比去年同期高出10%，32強賽事期間的需求則比去年同期高出17.9%。AirDNA經濟與預測總監加拉格（Bram Gallagher）指出，全美15個世界盃舉辦城市的短租屋平均需求成長了15%，遠高於灣區團體賽事期間的需求。

不過，並非所有灣區短租屋需求都低於全國平均。

根據AirDNA的數據，聖荷西市中心小組賽期間短租屋需求成長了29%，32強賽事期間需求成長了17%，屋崙小組賽期間短租屋需求成長了19.1%，32強賽事期間需求則成長了48%。

此外，在世界盃舉辦期間，灣區整體短租屋市場每晚平均房價 超過300美元，其中至少三個短租屋市場房價每晚平均超過1000美元，他們是舊金山、馬連縣和聖塔克拉拉縣。

若分地區，每晚房價最高的依序是舊金山太平洋崗（Pacific Heights）的1309美元，舊金山科爾谷（Cole Valley）的1270美元，馬連縣貝維迪-蒂布倫（Belvedere-Tiburon），的968美元，庫比蒂諾的799美元。

在32強賽事期間，貝維迪-蒂布倫的短租屋每晚房價漲到1049美元，南灣洛斯蓋圖（Los Gatos）每晚房價也漲到783美元。

近期包括超級盃（Super Bowl）在內的多項重要體育賽事為灣區帶來許多正面的經濟影響，人們也寄望今年世界盃能延續這一趨勢。

巴洛阿圖的德立昂房地產公司（DeLeon Realty）創辦人德立昂（Ken DeLeon）說：「我們看到短租屋需求有所成長，但可能略低於預期，遠不及超級盃時的盛況。」