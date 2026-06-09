世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元
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數據顯示，2026年世界盃足球賽遊客已推高灣區部分地區短租屋的需求和價格。不過，早期數據顯示，這種增長可能並不均衡，而且比當地業者預期的要溫和。
聖荷西信使報報導，根據追蹤短租屋的分析公司AirDNA數據，灣區世界盃小組賽期間的短期住房租賃需求比去年同期高出10%，32強賽事期間的需求則比去年同期高出17.9%。AirDNA經濟與預測總監加拉格（Bram Gallagher）指出，全美15個世界盃舉辦城市的短租屋平均需求成長了15%，遠高於灣區團體賽事期間的需求。
不過，並非所有灣區短租屋需求都低於全國平均。
根據AirDNA的數據，聖荷西市中心小組賽期間短租屋需求成長了29%，32強賽事期間需求成長了17%，屋崙小組賽期間短租屋需求成長了19.1%，32強賽事期間需求則成長了48%。
此外，在世界盃舉辦期間，灣區整體短租屋市場每晚平均房價超過300美元，其中至少三個短租屋市場房價每晚平均超過1000美元，他們是舊金山、馬連縣和聖塔克拉拉縣。
若分地區，每晚房價最高的依序是舊金山太平洋崗（Pacific Heights）的1309美元，舊金山科爾谷（Cole Valley）的1270美元，馬連縣貝維迪-蒂布倫（Belvedere-Tiburon），的968美元，庫比蒂諾的799美元。
在32強賽事期間，貝維迪-蒂布倫的短租屋每晚房價漲到1049美元，南灣洛斯蓋圖（Los Gatos）每晚房價也漲到783美元。
近期包括超級盃（Super Bowl）在內的多項重要體育賽事為灣區帶來許多正面的經濟影響，人們也寄望今年世界盃能延續這一趨勢。
巴洛阿圖的德立昂房地產公司（DeLeon Realty）創辦人德立昂（Ken DeLeon）說：「我們看到短租屋需求有所成長，但可能略低於預期，遠不及超級盃時的盛況。」
AirDNA數據顯示，灣區世界盃小組賽期間短租需求較去年同期增加10%，32強賽事期間則增加17.9%，整體雖上升，但仍低於全美主辦城市平均15%的成長幅度。 聖荷西市中心在小組賽期間需求成長29%，32強賽事期間成長17%；屋崙小組賽期間成長19.1%，32強賽事期間更大增48%，顯示部分地區熱度明顯高於平均。 世界盃期間灣區短租整體每晚均價超過300美元，舊金山、馬連縣與聖塔克拉拉縣部分市場更逾1000美元；其中舊金山Pacific Heights達1309美元，Cole Valley為1270美元。
精華 FAQ
AirDNA數據顯示，灣區世界盃小組賽期間短租需求較去年同期增加10%，32強賽事期間則增加17.9%，整體雖上升，但仍低於全美主辦城市平均15%的成長幅度。
聖荷西市中心在小組賽期間需求成長29%，32強賽事期間成長17%；屋崙小組賽期間成長19.1%，32強賽事期間更大增48%，顯示部分地區熱度明顯高於平均。
世界盃期間灣區短租整體每晚均價超過300美元，舊金山、馬連縣與聖塔克拉拉縣部分市場更逾1000美元；其中舊金山Pacific Heights達1309美元，Cole Valley為1270美元。
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