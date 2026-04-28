納巴酒鄉景氣衰退…研究：因政府規管嚴 監管費佔總成本8%

納巴谷（Napa Valley）今日的景氣已遠不如昔。(取材自Google Map)

納巴酒鄉（Napa Valley）多年來景氣衰退，聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly San Luis Obispo；以下簡稱SLO）宣告，它的一項調查找到了真正的致衰原因。

紐約郵報報導，一份令人震驚的新報告揭示，納巴谷的葡萄酒莊正被繁重的監管負擔壓得喘不過氣來，瀕臨破產。這項由SLO進行的研究，對葡萄園必須遵守的聯邦、州和地方各層法規的成本進行了迄今為止最詳盡的分析。

光是合規成本一項，大型葡萄園每年每畝就可能超過1700美元，而小型葡萄園也高達1100美元以上。對於一個佔地1000畝的葡萄園來說，僅僅為了滿足監管要求，每年就需要花費約170萬美元。規模較小的200畝農場，每年的成本也超過20萬美元。

支持這項研究的納巴縣農場局執行長蘭波（Peter Rumble）說：「我們預料到研究結果不會好，但這結果還是太令人震驚。這表明聯邦、州和地方層面還需要做很多工作來支持農業。如果不做出改變，我們可能就無法在納巴擁有像現在這樣可持續發展的農業。」

研究人員發現，這些費用佔納巴谷總生產成本的8%到12%。這種財務壓力正值一個特別脆弱的時期，葡萄酒需求疲軟，庫存積壓，種植者和酒莊之間簽訂長期合約也變得越來越難。各方利潤空間都被擠壓。

蓋洛普2025年的一項調查顯示，只有54%的美國成年人飲酒，是近90年來的最低水平。原因是人們對健康的擔憂、「清醒好奇運動」（sober curious movement）以及不斷上漲的成本正在改變人們的飲酒習慣。

雖然烈酒的消費量保持穩定，但洛迪葡萄酒產區委員會表示，人均葡萄酒消費量已降至2015年以來的最低點。「種植者和政策制定者需要了解監管成本對農業生存能力的影響，因為這些成本通常被排除在生產計畫預算之外，」SLO教授漢密爾頓（Lynn Hamilton）說道。