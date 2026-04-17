舊金山擬推「無毒住房」強化公共住宅管理

舊金山市議員麥德誠推「無毒住房」立法 改善治安。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議員麥德誠(Matt Dorsey)16日召開媒體圓桌會議，提出「無毒住房」(Drug-Free Housing)立法構想，計畫針對部分公共或補助住房單位，建立更明確的無毒品使用與管理機制，盼在打擊毒品問題的同時，改善住戶生活品質與社區安全。該提案目前正與市府部門及社區團體討論細節，預計後續將正式進入立法程序。

麥德誠指出，舊金山長期面臨毒品氾濫與過量使用問題，部分公共住宅更受到影響，不僅影響居民安全，也讓弱勢家庭難以維持穩定生活。「我們希望為那些想要遠離毒品環境、專心生活與工作的居民，提供一個真正安全、健康的居住空間。」

根據目前構想，「無毒住房」將允許特定住宅單位在租約或管理規範中，明訂禁止使用或持有非法毒品，並搭配支持性服務，例如戒毒資源轉介、社工輔導及健康服務。市府強調，該政策並非單純執法導向，而是結合公共衛生與住房穩定策略，協助有需要的住戶走向復原。

支持者認為，類似模式在其他城市已有實踐經驗，對於降低毒品使用、提升居住安全具一定成效。麥德誠辦公室也表示，將優先考慮在自願參與的住房項目中試行，並確保住戶權益與法律保障。

該提案也引發部分倡議團體關注。有聲音指出，若執行不當，可能導致有藥物依賴問題的住戶被排除或面臨驅離風險，加劇無家可歸問題。對此，麥德誠回應，政策設計將以「自願參與」與「服務導向」為核心，避免懲罰性措施，並與市府無家可歸與公共衛生部門密切合作。

市府近年持續推動多項應對毒品危機的措施，包括擴大治療床位、加強街頭執法與推動康復服務等。「無毒住房」被視為其中一項補充工具，特別針對希望遠離毒品環境的居民提供選擇。

目前該立法仍在初步階段，未來將持續與華人媒體及社區溝通，蒐集意見並完善政策內容，再提交市議會審議。