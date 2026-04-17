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舊金山再增4娛樂區 開放街區活動、戶外飲酒助小商家經濟復甦

記者李怡／舊金山報導
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舊金山再開放街頭飲酒娛樂區，助小商家拚復甦。（記者李怡／攝影）
舊金山再開放街頭飲酒娛樂區，助小商家拚復甦。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員李爾德(Danny Sauter)本周在市議會提出新法案，擬在第三選區新增四處「娛樂區」(Entertainment Zones)，包括北岸(North Beach)、渡輪大樓(Ferry Building)、內河碼頭廣場(Embarcadero Plaza)及Belden Place，盼透過開放街區活動與戶外飲酒機制，帶動人潮回流，協助小商家振興生意。

李爾德表示，新增娛樂區將讓街道與人行道更具活力，在確保安全前提下，打造讓居民與遊客都能參與的公共空間，「這些措施不只是讓社區更好玩，更是支持小商家的重要一步。」

市長羅偉(Daniel Lurie)也表態支持，指出娛樂區能讓民眾在渡輪大廈、北岸等地聚集，帶動商業走廊活化，是推動舊金山經濟復甦的重要策略之一。

所謂「娛樂區」，是依據州參議員威善高(Scott Wiener)推動的SB76法案授權，允許地方政府在特定活動期間，開放街道與人行道可攜帶並飲用酒精飲料。有助於結合餐飲、藝術與文化活動，提升城市夜生活與觀光吸引力。

類似活動已在多個地區取得成效，例如Front Street聖派翠克節(St. Pat’s on Front)活動吸引逾萬人參與，部分商家營收在活動期間最高成長達15倍。

目前全市已有或正在規畫中的娛樂區達31處，其中9處位於第3選區，包括漁人碼頭(Fisherman’s Wharf)、39號碼頭(Pier 39)此次新增四處，將進一步擴大至海濱與傳統商業區。

舊金山港務局認為，娛樂區有助於強化城市與海灣之間的連結，讓海濱區成為更具吸引力的公共空間。渡輪大樓方面則期待，相關措施可帶動夜間人潮，讓餐廳與商店受益，進一步鞏固該區作為灣區飲食與文化地標的地位。

諸如此類活動不僅能提升商業營收，也為居民與遊客提供更多文化體驗空間，是城市復甦的重要拼圖。

舊金山 灣區 羅偉

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