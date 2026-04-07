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甲骨文灣區裁員654人 預計6月1日生效

編譯林思牧／綜合報導
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圖為甲骨文位於紅木城辦公大樓。（谷歌地圖）
圖為甲骨文位於紅木城辦公大樓。（谷歌地圖）

上周CNBC報導，甲骨文公司（Oracle）已開始向全球數千名員工發送了解雇通知郵件。接著該公司披露了在舊金山灣區裁員654人的計畫。

聖荷西信使報報導，該社從加州就業發展廳EDD獲得的「員工調整和再培訓通知法案」（WARN）通知顯示，這家軟體和雲端服務公司將在紅木城裁減312個職位，在聖塔克拉拉裁減184個職位，在布利桑頓（Pleasanton）裁減158個職位。

根據WARN通知，裁員的精確地點分別為紅木城的500 Oracle Parkway、聖塔克拉拉的4230 Leonard Stocking Dr.和布利桑頓的5815 Owens Dr.。甲骨文公司人力資源資深副總裁多德森（Anje Dodson）在WARN通知中寫道：「所有被裁撤的員工均未加入工會，不存在優先調崗權，預期此次裁員將是永久性的。」

甲骨文在WARN通知中表示，所有裁員涉及的園區預計都將繼續開放。甲骨文又稱，已於3月31日前通知了受影響的員工，裁員預計於6月1日左右生效。

甲骨文最新提交的10-K文件中指出，截至2025年5月，該公司約有16.2萬名全職員工。該公司在3月提交的文件中表示，預計其2026財年重整計畫的總成本將高達21億美元，其中大部分將用於支付員工遣散費及相關費用。

甲骨文公司近期加大了資本支出，用於建立人工智慧資料中心，旨在將這些工具整合到其商業軟體服務中。該公司預計，截至5月份的本財年資本支出將達到500億美元，是上一財年的兩倍多。

甲骨文並於6日宣布，聘請馬克森（Hilary Maxson）出任新財務長（CFO），她原本在法國工業巨頭施耐德電氣（Schneider Electric）擔任同一職位。甲骨文公司表示，該任命即刻生效。甲骨文公司在一份監管文件中稱，現年48歲的馬克森年度基本工資為95萬美元，並有資格獲得績效獎金，目標薪酬金額為250萬美元。

舊金山 加州 甲骨文

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