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聖荷西男撞死人肇事逃逸 被無人機尋獲逮捕

聖荷西訊
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根據加州公路巡警局（CHP）通報，一名聖荷西男子因涉嫌於上周六凌晨在蒙特瑞縣Moss Landing附近發生的一起致命車禍後徒步逃離現場，最終在被一架無人機發現後遭到逮捕。

聖荷西信使報報導，這起迎面相撞事故發生於4日凌晨12時45分左右，地點位於Salinas Rd.（即1號公路）上。根據加州公路巡警局蒙特瑞分局介紹，當時一輛向北行駛的寶馬轎車，據信由一名25歲的聖荷西男子駕駛，越線駛入南向車道，並與一輛福特SUV發生碰撞。

當警員趕到現場時，發現SUV的駕駛已不幸身亡。他是該車輛唯一的乘員。寶馬車內有一名受傷男子，但警方認為他並非當時車輛的駕駛。

隨後，蒙特瑞縣警員操控一架無人機進行搜尋，最後在一片田野中發現了兩名男子，據信正是寶馬車的駕駛人及一名乘客。兩人均受了傷。

這名涉嫌駕駛車輛的男子隨後被捕，面臨過失殺人、肇事逃逸以及酒後駕駛等多項指控。

死者身分已確認，為22歲的奧爾蒂斯（Bryan Ortiz），來自卡斯特羅維爾（Castroville）。

加州公路巡警局表示，這是蒙特瑞縣北部地區在短短五小時內發生的第二起致命車禍。上周五晚8時許，一名16歲的少年在卡斯特羅維爾東北方向的Meridian路附近遭遇車禍，他當時乘坐的車輛失控撞上一棵樹，導致該少年不幸身亡。

據稱當時駕駛車輛的是一名37歲的卡斯特羅維爾男子，他在事故中受傷；車上另兩名乘客，兩名分別為7歲和14歲的男孩也受了傷。加州公路巡警局表示，這起事故也涉嫌酒後駕駛。

SUV 加州

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