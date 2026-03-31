巴布狄倫開唱 6月普萊賽縣賭場登台

巴布·狄倫將亮相北加州普萊賽縣一賭場。(美聯社)

據舊金山 紀事報報導，巴布·狄倫（Bob Dylan）即將舉行的演出既不會在李維球場（Levi Stadium），也不會在大通中心（Chase Center），他將在普萊賽縣（Placer County）林肯市（Lincoln）的一家賭場登台。

該演出場館宣布，這名創作歌手定於6月12日在雷霆谷賭場度假村（Thunder Valley Casino Resort）登台演出。隨後，他將於6月13日和14日在柏克萊 （Berkeley）的希臘劇院（Greek Theatre）連演兩晚。

門票於3月26日首先面向「Thunder Rewards」會員發售，普通門票則於次日開始發售。

數十年來，狄倫始終拒絕遵循同輩藝人慣常的晚期職業生涯軌跡。當許多同代藝術家傾向於舉辦大型懷舊巡演時，他卻習慣性地選擇劇院、地區禮堂、賭場等非傳統場地，而非最大的演出場館。

灣區樂迷早已習慣長途跋涉。去年，狄倫的「Outlaw Music Festival Tour」在該地區的唯一一站是位於宇巴縣（Yuba County）Wheatland的豐田露天劇場（Toyota Amphitheatre），距離舊金山車程近三小時。

狄倫於2016年榮獲諾貝爾文學獎（Nobel Prize in literature），並於1988年入選搖滾名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）。他的演唱會以變幻莫測的編曲和難以預料的曲目單著稱，常常毫無預兆地從其龐大的作品庫中汲取靈感。