停電應變失靈 Waymo認車隊停擺1600次

Waymo捷豹I-PACE在紅綠燈熄滅的時候不知所措。示意圖。 (本報檔案照)

自駕車生產商Waymo 高層現在坦承，在12月20日的舊金山 大停電期間，其自駕計程車隊總共停擺（stalled）將近1600次。

舊金山紀事報報導，這個數字是Waymo的高層2日在舊金山市政廳舉行的聽證會上公開的。「我們今天再次承認，在停電期間，我們沒有達到我們自訂的標準，」Waymo公共政策經理麥基（Michael Magee）在向市議會土地利用和交通委員會議員匯報時說道。

麥基和另外兩名Waymo高層向議員馬穆德（Bilal Mahmood）、梅義加（Myrna Melgar）、陳小焱（Chyanne Chen）和王兆倫（Alan Wong）深表歉意。市議員們就停電期間車隊的表現對Waymo高層進行了長達一個多小時的質詢。

3日Waymo的政府關係團隊在市議會會議廳發言，提供了迄今為止最完整的資料，描述了該公司為清理道路和十字路口被困的自動駕駛車輛而採取的緊急措施。那次停電是由太平洋煤氣電力公司（PG&E）變電站的火災引起的，導致舊金山約三分之一的地區在繁忙的假日周末斷電。

社群媒體上發布的影片顯示，由於停電，Waymo的捷豹I-PACE無人駕駛計程車無法通過熄滅的紅綠燈交口，只是讓緊急方向燈不斷閃爍。公司稱許多車輛在繼續行駛之前需要人工「確認」，以致系統出現大量積壓。Waymo產品管理總監賈恩（Chinmay Jain）表示，公司隨時都有70名遠端操作員值班管理車隊。

上個月Waymo向加州公共事業委員會提交了一份報告，記錄了12月20日舊金山發生的1593起「停擺事件」（stoppage events）。此前，一名法官曾斥責該公司律師在行政規則程序中拒絕披露這一數字，律師聲稱該資訊屬於商業機密。至少部分無法行駛的無人駕駛計程車造成了交通堵塞，在某些情況下，還阻礙了緊急救援人員的行動。

Waymo的代表表示，事後他們改進了針對自駕車必須移動的緊急情況的「內部升級系統」。此外，該公司還推出了全車隊升級，使車輛能夠「更果斷地」行動，並在重大活動期間（包括上個月的超級盃）派遣事故管理人員隨時待命。

然而，這些努力似乎並未完全說服王兆倫，他表達了他的疑慮。梅義加則表達了對車隊如何應對地震的擔憂。會議室幾乎每個座位都坐了叫車和計程車司機、卡車司機工會的代表，甚至還有來自西增區（Western Addition）的一戶人家，他們的狗在停電前幾周被一輛Waymo撞傷，狗主最後必須讓牠安樂死。