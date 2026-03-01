我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

蘇諾瑪海岸 獲評全美最佳賞鯨地點

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇諾瑪海岸榮膺全美最佳觀鯨勝地。（本報檔案照）
蘇諾瑪海岸榮膺全美最佳觀鯨勝地。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，數十年來，觀鯨活動已成為蘇諾瑪（Sonoma）海岸的季節性傳統，吸引當地居民前去風吹浪打的懸崖手持雙筒望遠鏡觀賞。如今這項休閒活動獲得全國矚目：「Travel + Leisure」雜誌將蘇諾瑪縣評為全美最佳觀鯨地。

該雜誌在2月3日刊發的報導中指出，從博德加灣（Bodega Bay）到瓜拉拉（Gualala）的海岸線是全美「無可匹敵」的觀鯨勝地，而當下正是最佳觀賞時節。

每年灰鯨（gray whales）都會進行約1萬2000英里的往返遷徙，從冬季繁殖地下加州半島（Baja California）的繁殖海灣，前往北極（Arctic）白令海（Bering Sea）的夏季覓食區。遷徙途中它們會兩次經過加州海岸，為觀鯨者提供兩次觀賞機會，目睹這些巨獸噴水和擺動尾鰭的壯觀景象。

夏末秋初時節南遷鯨群常靠近海岸，但此時正值旅遊旺季。雜誌特別指出1月至5月的北遷季堪稱「祕境觀鯨季」——北歸的母鯨與幼鯨常貼近陸地航行，有時甚至能在懸崖峭壁上觀測到它們的身影。

最受歡迎的觀鯨點當屬博德加角（Bodega Head），這座陡峭的岩石半島可飽覽太平洋全景。據蘇諾瑪縣旅遊局介紹，這裡是全縣首屈一指的陸地觀鯨勝地。

該岬角還設有「觀鯨」（Whale Watch）公眾教育項目，由加州州立公園（California State Parks）與非營利組織「海岸與紅杉守護者」（Stewards of the Coast and Redwoods）聯合運營。每年1月至5月期間，每逢週末上午10點至下午2點，志願者們會眺望海平面，為遊客指認遷徙中的鯨群並解答疑問。

「該項目持續40年蓬勃發展，得益於志願者們傾注的熱忱——他們將對灰鯨的深厚知識與熱愛傳遞給每一位海岸訪客，」項目負責人貝特爾（Lisa Baiter）在郵件中如是說。

貝特爾解釋稱，志願者隸屬加州「Volunteers in Parks Program」，由海岸與紅杉守護者協會提供運營及培訓支持。有意加入或支持該計劃者可通過非營利組織官網獲取信息：stewardscr.org/volunteer-opportunities。

「旅行與休閒」雜誌還推薦瓜拉拉角地區公園（Gualala Point Regional Park）、靜水灣（Stillwater Cove）懸崖及海牧場（The Sea Ranch）公共步道作為優質觀鯨點。

若想近距離觀賞，博德加灣有多家包船運營商可供選擇，包括博德加灣運動釣魚中心（Bodega Bay Sport Fishing Center）、Fish On Charters公司和North Bay Charters公司，其觀光航線能讓乘客與近海遷徙魚群平視。

但對許多沿海居民而言，最令人難忘的景象依然是簡樸的畫面：懸崖上排成一列的觀望者，靜待地平線上那道標誌性的霧氣迸發。

世報陪您半世紀

加州

上一則

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

下一則

德州馬林學區懲罰發聲學生判賠754萬 影響擴及全美

延伸閱讀

2026全美最佳海灘 加州拉荷亞灣奪冠

2026全美最佳海灘 加州拉荷亞灣奪冠
行天下旅遊開幕 用最好季節看世界

行天下旅遊開幕 用最好季節看世界
佛州西海岸這座小漁村 海鮮愛好者天堂

佛州西海岸這座小漁村 海鮮愛好者天堂
美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境
北加周一將迎來相對溫暖大氣河

北加周一將迎來相對溫暖大氣河

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡