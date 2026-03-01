蘇諾瑪海岸 獲評全美最佳賞鯨地點

蘇諾瑪海岸榮膺全美最佳觀鯨勝地。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，數十年來，觀鯨活動已成為蘇諾瑪（Sonoma）海岸的季節性傳統，吸引當地居民前去風吹浪打的懸崖手持雙筒望遠鏡觀賞。如今這項休閒活動獲得全國矚目：「Travel + Leisure」雜誌將蘇諾瑪縣評為全美最佳觀鯨地。

該雜誌在2月3日刊發的報導中指出，從博德加灣（Bodega Bay）到瓜拉拉（Gualala）的海岸線是全美「無可匹敵」的觀鯨勝地，而當下正是最佳觀賞時節。

每年灰鯨（gray whales）都會進行約1萬2000英里的往返遷徙，從冬季繁殖地下加州 半島（Baja California）的繁殖海灣，前往北極（Arctic）白令海（Bering Sea）的夏季覓食區。遷徙途中它們會兩次經過加州海岸，為觀鯨者提供兩次觀賞機會，目睹這些巨獸噴水和擺動尾鰭的壯觀景象。

夏末秋初時節南遷鯨群常靠近海岸，但此時正值旅遊旺季。雜誌特別指出1月至5月的北遷季堪稱「祕境觀鯨季」——北歸的母鯨與幼鯨常貼近陸地航行，有時甚至能在懸崖峭壁上觀測到它們的身影。

最受歡迎的觀鯨點當屬博德加角（Bodega Head），這座陡峭的岩石半島可飽覽太平洋全景。據蘇諾瑪縣旅遊局介紹，這裡是全縣首屈一指的陸地觀鯨勝地。

該岬角還設有「觀鯨」（Whale Watch）公眾教育項目，由加州州立公園（California State Parks）與非營利組織「海岸與紅杉守護者」（Stewards of the Coast and Redwoods）聯合運營。每年1月至5月期間，每逢週末上午10點至下午2點，志願者們會眺望海平面，為遊客指認遷徙中的鯨群並解答疑問。

「該項目持續40年蓬勃發展，得益於志願者們傾注的熱忱——他們將對灰鯨的深厚知識與熱愛傳遞給每一位海岸訪客，」項目負責人貝特爾（Lisa Baiter）在郵件中如是說。

貝特爾解釋稱，志願者隸屬加州「Volunteers in Parks Program」，由海岸與紅杉守護者協會提供運營及培訓支持。有意加入或支持該計劃者可通過非營利組織官網獲取信息：stewardscr.org/volunteer-opportunities。

「旅行與休閒」雜誌還推薦瓜拉拉角地區公園（Gualala Point Regional Park）、靜水灣（Stillwater Cove）懸崖及海牧場（The Sea Ranch）公共步道作為優質觀鯨點。

若想近距離觀賞，博德加灣有多家包船運營商可供選擇，包括博德加灣運動釣魚中心（Bodega Bay Sport Fishing Center）、Fish On Charters公司和North Bay Charters公司，其觀光航線能讓乘客與近海遷徙魚群平視。

但對許多沿海居民而言，最令人難忘的景象依然是簡樸的畫面：懸崖上排成一列的觀望者，靜待地平線上那道標誌性的霧氣迸發。