「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

快訊

編譯組／綜合報導
著名廚師凱勒批評灣區小鎮建設勞動力住房的計畫。（本報資料照片） 朱澤人
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區（Bay Area）最富有的角落之一揚特維爾鎮（Yountville）計畫在Yountville Commons建設120套公寓的住房綜合體，旨在滿足這個旅遊驅動型地區對可負擔住房的巨大需求，當地普通工人年收入不足5萬美元。

然而法國洗衣房（French Laundry）餐廳主廚凱勒（Thomas Keller）上周公開批評該計畫，稱其脫離員工實際需求。在2月10日的聯合聲明中，凱勒與Ranch Market老闆豪斯利（Arik Housley）指出，鎮政府「推進速度過快，且規模可能無法滿足目標服務對象——勞動者的需求」。

「住房只有真正惠及本地居民和工作者才有意義」，凱勒強調。

爭議焦點在於鎮政府當前擬建的首批40套公寓項目，該項目有望明年動工。其中一種方案包含8套單間公寓、16套兩居室和6套一居室。另一方案則規畫建造24套單間公寓和16套單臥室公寓。

凱勒、豪斯利及包括Yountville Estates度假村業主賈巴拉（Gary Jabara）在內的其他人士，正敦促鎮政府重新修訂規畫，增加更大戶型並擴充停車位。賈巴拉在2月13日致鎮經理勞爾斯頓（Brad Raulston）的郵件中表示，其員工需要「適合家庭居住的住房」。

賈巴拉透露，在其約400名員工中抽樣調查的172人顯示，他們最關注的是月租金1700至2200美元的兩居室等「家庭型住房」。「員工對單間公寓幾乎毫無興趣」，賈巴拉強調。

揚特維爾是納巴谷（Napa Valley）核心地帶的一個小鎮，常住人口約3400人，中位年齡達74歲，但每日因餐飲、酒莊、酒店及商鋪從業人員湧入，人口激增至2000至3000人。

勞爾斯頓透露，住房規畫草案基於調查與經濟分析制定，數據顯示低收入酒店業工作者住房嚴重短缺。

根據2024年對14家僱傭約600名員工的企業調查，多數工人居住在納巴谷及灣區其他地區，每日獨自駕車通勤。購房者年收入需超過43萬美元才能負擔揚特維爾中位數房價。

勞爾斯頓表示，他「難以置信」單間公寓不會供不應求。單間公寓對鎮財政更有利，因為「出租更多單間公寓意味著更多收入」。

揚特維爾五人鎮議會將於3月17日會議對住房提案進行初步投票，最終表決可能在5月完成。

勞爾斯頓指出，這些住房單元的市場需求將指導未來五年後續住房建設規畫。

「God Is Good」拍出移民女性逆境重生 中文版3/8首映

舊金山市長專欄／遇水則發 預兆金山經濟騰飛

