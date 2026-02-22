優勝美地國家公園 取消夏季預約入園措施

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
去年上任的優勝美地國家公園負責人麥克帕登（Ray McPadden）。(nps.gov)
去年上任的優勝美地國家公園負責人麥克帕登（Ray McPadden）。(nps.gov)

優勝美地國家公園又做出一項重大政策調整，取消夏季預約入園措施，但不是所有的人都贊成這項改變。

舊金山紀事報報導，公園管理階層表示，近年來一直用於限制遊客人數、緩解美國最熱門公園之一──優勝美地國家公園擁擠狀況的預約制度，今年無需實施。他們表示，預約制度為每年數百萬前來遊覽優勝美地著名瀑布和峽谷的遊客帶來的限制和麻煩實在太多。

取而代之的是，公園將採取更多措施來控制壅塞。優勝美地公園負責人麥克帕登（Ray McPadden）表示：「雖然預約系統是一種有效的管理工具，但我們的數據顯示，在整個旅遊季實行預約制度並非最有效的應對措施。」

這項變更18日被宣布，是響應川普政府「盡可能保持國家公園開放和暢通」的指示而做出的。去年由川普政府任命的麥克帕登一直致力於將大眾准入作為優先事項。蒙大拿州的冰川國家公園和猶他州的拱門國家公園，本周也宣布調整預約政策。

優勝美地國家公園的預約系統要求遊客在春季、夏季和秋季的大部分時間，提前預約高峰時段的遊覽，旨在解決入口處長達一小時的排隊等候以及風景秀麗的優勝美地山谷的交通擁堵問題。系統也有助於減少大量遊客湧入公園著名的森林、河流和草甸所造成的環境壓力。

這項政策受到許多遊客的歡迎，他們樂見道路不再擁擠；同時，環保組織也對此表示贊同，他們不希望看到偏遠地區人滿為患。麥克帕登計畫推出一系列項目來緩解交通擁堵，以取代預約制度，包括加強交通監控、在交通瓶頸路段增派人手，以及推廣優勝美地山谷以外地區的休閒活動。

優勝美地於2020年首次實施預約制度，當時年遊客量飆升至400萬人次以上，其中至少有一年超過500萬人次。雖然公園幾十年來一直在考慮預約制度，但直到新冠疫情期間才正式實施夏季預約政策。

優勝美地 川普 疫情

上一則

猶他州參議會 通過支持台灣參與國際組織

下一則

太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分

