Claude超級盃廣告笑ChatGPT賣廣告 OpenAI嗆：光德州用戶就比你多

OpenAI 執行長奧特曼（右四）和Anthropic執行長阿莫迪（右二）曾一起入選時代雜誌年度人物。（路透）

為贏得企業領導人的青睞，兩大人工智慧 開發商Anthropic與OpenAI 將在超級盃的廣告上較勁。

美聯社報導，兩家人工智慧新創公司開創的產品，OpenAI的ChatGPT 和Anthropic的Claude，正準備迎接一場生死之戰。它們都需要證明自己能夠發展出盈利而非虧損的業務。

這兩家人工智慧開發商以及Google等大型公司之間最激烈的競爭，在於爭奪那些希望採用人工智慧工具來提高工作效率的企業領導者的青睞。這場競爭甚至蔓延到了其他領域，包括超級盃。

Anthropic在周日的比賽期間將播放兩則電視廣告，嘲笑OpenAI開始在其免費和低價版本的ChatGPT 上投放數位廣告。Anthropic的收入模式則主要依賴向企業銷售Claude，而OpenAI則透過投放廣告，從數億免費使用ChatGPT的用戶身上獲利。

Anthropic的廣告以幽默的方式諷刺了操縱型聊天機器人的危險性──這些機器人被描繪成真人，用生硬、不自然的熱情語氣說話──它們會先與用戶建立關係，然後再推銷產品。廣告結尾會出現一行文字：「廣告即將席捲人工智慧，但Claude不會」，隨後響起Dr. Dre的歌曲「What's the Difference」的開頭旋律和歌詞。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群媒體上發文稱，他雖然覺得這些廣告「挺滑稽」，但同時也抨擊它不誠實，並暗諷競爭對手的用戶群較小。這顯示這些廣告觸動了奧特曼的痛點。

奧特曼在X上寫道：「Anthropic為富人提供昂貴的產品。」他還吹噓說，德州「免費使用ChatGPT」的用戶比全美使用Claude的用戶總數還要多。

OpenAI總裁兼聯合創始人布洛克曼（Greg Brockman）也加入進來，直接質疑Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）是否真的承諾永遠不會將Claude用戶的「注意力或數據」出售給廣告商。阿莫迪很少在X上發帖，這次也沒有回應。