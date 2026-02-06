Claude超級盃廣告笑ChatGPT賣廣告 OpenAI嗆：光德州用戶就比你多

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
OpenAI 執行長奧特曼（右四）和Anthropic執行長阿莫迪（右二）曾一起入選時代雜誌年度人物。（路透）
為贏得企業領導人的青睞，兩大人工智慧開發商Anthropic與OpenAI將在超級盃的廣告上較勁。

美聯社報導，兩家人工智慧新創公司開創的產品，OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude，正準備迎接一場生死之戰。它們都需要證明自己能夠發展出盈利而非虧損的業務。

這兩家人工智慧開發商以及Google等大型公司之間最激烈的競爭，在於爭奪那些希望採用人工智慧工具來提高工作效率的企業領導者的青睞。這場競爭甚至蔓延到了其他領域，包括超級盃。

Anthropic在周日的比賽期間將播放兩則電視廣告，嘲笑OpenAI開始在其免費和低價版本的ChatGPT 上投放數位廣告。Anthropic的收入模式則主要依賴向企業銷售Claude，而OpenAI則透過投放廣告，從數億免費使用ChatGPT的用戶身上獲利。

Anthropic的廣告以幽默的方式諷刺了操縱型聊天機器人的危險性──這些機器人被描繪成真人，用生硬、不自然的熱情語氣說話──它們會先與用戶建立關係，然後再推銷產品。廣告結尾會出現一行文字：「廣告即將席捲人工智慧，但Claude不會」，隨後響起Dr. Dre的歌曲「What's the Difference」的開頭旋律和歌詞。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群媒體上發文稱，他雖然覺得這些廣告「挺滑稽」，但同時也抨擊它不誠實，並暗諷競爭對手的用戶群較小。這顯示這些廣告觸動了奧特曼的痛點。

奧特曼在X上寫道：「Anthropic為富人提供昂貴的產品。」他還吹噓說，德州「免費使用ChatGPT」的用戶比全美使用Claude的用戶總數還要多。

OpenAI總裁兼聯合創始人布洛克曼（Greg Brockman）也加入進來，直接質疑Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）是否真的承諾永遠不會將Claude用戶的「注意力或數據」出售給廣告商。阿莫迪很少在X上發帖，這次也沒有回應。

動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

