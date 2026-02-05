聖名大學原校區 將建165獨棟住宅 保留標誌性教堂、鐘樓

灣區前大學Holy Names University校園將改建為獨棟住宅。（取自Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖名大學（Holy Names University）因招生人數下降和學費上漲而關閉近三年後，這座位於東屋崙 山坡上的占地60畝的校園即將改建為住宅區。

開發商BH Properties公司於日前提交申請，計畫在該地塊上建造165套獨棟住宅（single-family homes），同時保留大學的400席位劇院以及由建築師John Pflueger設計的標誌性世紀中葉風格教堂和鐘樓。

總部位於洛杉磯的BH Properties公司於2023年以6500萬美元的價格購得該地塊。當時正值該大學拖欠4900萬美元貸款 後即將被取消抵押贖回權（foreclosure）之際。

「我們對屋崙充滿信心，並致力於將原聖名學院的校區改造成對房產、社區和城市都有益的場所，」BH Properties總裁布魯克斯(Jim Brooks)在一份聲明中表示，「這裡地理位置優越，我們相信這種類型的住宅可以在短期內交付使用。」

該項目為在東灣最大的城市屋崙建造獨棟住宅提供了一個難得的機會，並充分利用了這塊地皮的特色：陡峭的山坡、幽深的峽谷、盛開的玫瑰叢、紅杉林、盤旋的雄鷹，以及海灣大橋和金門大橋的壯麗景色。這塊60畝的土地中，約有一半將被保留為開放空間，設有蜿蜒的徒步小徑和林地。規畫中的165套市場價獨棟住宅將與周邊建築密度保持一致，房屋面積多樣，以適應校園和山坡環境。

在早期設計方案中，現有校園用地將被改造為集群式住宅區，約有125套面積在1800至2500平方呎之間的住宅。較陡峭的山坡將開發較為稀疏，預計建造約40套面積較大的住宅，面積可能在2500至3000平方呎之間。

BH地產公司在一份聲明中表示，該社區「將成為家庭、空巢老人和單身人士享受大學校園豐富多彩生活的理想場所。」

BH地產公司正與開發顧問公司Tidewater Capital合作，共同推進原校園的改造計劃。

該方案計畫保留鐘樓和教堂，將其改造成圖書館和公共空間，同時保留校園廣場作為中心聚會場所。建於1993年的表演藝術劇院將被打造成為一個面向更廣泛社區的文化中心，由非營利組織負責舉辦演出、講座和課程。

開發商表示，在提交申請後，他們計畫啟動社區參與流程，與市政府官員和附近居民合作，完善方案。

如獲批准，聖名社區的提案將成為屋崙第二大獨棟住宅項目。