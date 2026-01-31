我的頻道

史丹福訪問學者劉西諾新書 追溯最早的中西文明交流

記者李怡／舊金山報導
史丹福訪問學者劉西諾，寫書追溯最早的中西文明交流。（劉西諾供圖）
談到中西文明交流，許多人腦海中浮現的是中亞商隊與北方絲綢之路。史丹福訪問學者歷史學者劉西諾指出，這並非唯一的路徑。早在戰國至秦漢時期，中國西南的雲南高原，已是連結中國內地、邊疆與域外世界的重要節點。

劉西諾為歷史學博士，長期研究民族考古、邊疆歷史與中外文化交流。他表示，正是在海外學術環境中，讓他更清楚意識到，國際學界對中國文明的興趣日增，但對中國西南地區在早期世界交流中的角色，仍了解不多。

這樣的觀察，促成了他的新作「南方絲綢之路的十字路口」。劉西諾說，寫這本書，既是學術研究，也是出於情感。他說，「我和雲南有很深的連結，希望把這片土地在世界歷史中的位置，讓更多人了解。」

書中以戰國至秦漢為時間背景，從青銅器、銅鼓、青銅劍、權杖、貝幣與裝飾紋樣等出土文物入手，帶領讀者走進古滇社會的日常生活與對外互動。這些文物不再只是靜態展品，而成為理解古代人群如何交流、學習與融合的線索。

透過與貴州夜郎、四川巴蜀等周邊文化的比較，劉西諾指出，雲南並非被動接受外來影響，而是在「南方絲綢之路」上扮演轉化與連結的角色。他形容，這條路更像一個「十字路口」，文化在此交會、重組，再向外流動。

對在美華人讀者而言，這本書提供了一個理解中國與世界關係的不同角度。劉西諾希望，透過南方絲綢之路的故事，讓讀者看到，中國文明並非封閉發展，而是在長時間的交流中逐步成形。

劉西諾表示，「如果能讓更多人知道，中西文明的交流，比我們想像的更早、更廣，也更立體，那這本書就有意義了。」

史丹福訪問學者劉西諾，寫書追溯最早的中西文明交流。（劉西諾供圖）
華人

