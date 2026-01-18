我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%

編譯林思牧／綜合報導
圖中央被四條街包圍的，就是此次交易的地塊 (谷歌地圖)
圖中央被四條街包圍的，就是此次交易的地塊 (谷歌地圖)

聖荷西北部一塊24英畝的土地，原本是要開發成優異的科技園區。如今這塊土地轉手，價格遠低於上次的買價，它的淪落也與新冠疫情有關。

聖荷西信使報報導，位於聖荷西的一處大型地塊曾被視為打造高端科技園區的理想之選，如今已被一家在灣區房地產市場擁有豐富經驗的房地產公司收購。根據1月15日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件，位於北聖荷西、占地24英畝的土地以5050萬美元的價格被Four Corner Properties的關聯公司購得。

縣政府文件顯示，此次全現金交易的賣方是BXP，一家業務遍及全美的房地產巨頭，其前身為Boston Properties。2016年，BXP曾提出在該地塊上建造一座總辦公面積達110萬平方呎的大型科技園區的計畫。

但新冠疫情迫使灣區乃至全美無數員工離開辦公室，也促使許多房地產公司重新思考其開發甚至擁有辦公用地的計畫，BXP便是其中之一。2024年，BXP放棄了擱置已久的科技園區計畫，轉而提出在該地塊7英畝的土地上開發大型住宅項目。

到2025年5月，BXP決定將整個地塊掛牌出售。根據聖塔克拉拉縣的房產記錄，該地塊位於北第一街、Daggett Drive、Zanker Road和East Plumeria Drive之間。目前，該地塊的一部分被一些老舊建築和空置的地基占據。

近期，BXP在南灣地區忙於出售其他地產。去年秋天，聖荷西市政府決定以1350萬美元的價格購入位於447 South Almaden Blvd的一塊3.6英畝的土地。 BXP曾計畫在此開發一個總面積達205萬平方呎的園區，但該專案最終未能動工。

2025年12月，巴洛阿圖網路公司（Palo Alto Networks）斥資9000萬美元從BXP手中購得位於聖塔克拉拉市、與其總部隔街相望的一塊未開發地塊。 BXP曾計畫在此建造一座大型辦公綜合體，但同樣未能動工。

BXP目前仍擁有位於聖荷西市中心Autumn Parkway的房產，該公司曾計畫在此建造一個引人注目的科技園區。BXP曾兩度啟動該項目，但目前已將其擱置。

Four Corners的附屬機構支付的5050萬美元，比該地產2025年1月的8840萬美元評估價值低了約43%。評估價值只是衡量房地產價值的指標之一。

聖荷西 房地產 疫情

上一則

2021年襲擊舊金山84歲泰裔老翁致死 男子罪名不成立

下一則

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

延伸閱讀

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網
法院駁回居民訴訟 聖荷西Costco開發案解套

法院駁回居民訴訟 聖荷西Costco開發案解套
聖縣議會通過 購買聖荷西健康中心用地 30年可省1.12億

聖縣議會通過 購買聖荷西健康中心用地 30年可省1.12億
1500萬刮刮樂彩票 聖荷西酒舖售出

1500萬刮刮樂彩票 聖荷西酒舖售出
棄養犬隻激增 聖荷西動物收容所籲民眾領養

棄養犬隻激增 聖荷西動物收容所籲民眾領養

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了