聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%

圖中央被四條街包圍的，就是此次交易的地塊 (谷歌地圖)

聖荷西 北部一塊24英畝的土地，原本是要開發成優異的科技園區。如今這塊土地轉手，價格遠低於上次的買價，它的淪落也與新冠疫情 有關。

聖荷西信使報報導，位於聖荷西的一處大型地塊曾被視為打造高端科技園區的理想之選，如今已被一家在灣區房地產 市場擁有豐富經驗的房地產公司收購。根據1月15日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件，位於北聖荷西、占地24英畝的土地以5050萬美元的價格被Four Corner Properties的關聯公司購得。

縣政府文件顯示，此次全現金交易的賣方是BXP，一家業務遍及全美的房地產巨頭，其前身為Boston Properties。2016年，BXP曾提出在該地塊上建造一座總辦公面積達110萬平方呎的大型科技園區的計畫。

但新冠疫情迫使灣區乃至全美無數員工離開辦公室，也促使許多房地產公司重新思考其開發甚至擁有辦公用地的計畫，BXP便是其中之一。2024年，BXP放棄了擱置已久的科技園區計畫，轉而提出在該地塊7英畝的土地上開發大型住宅項目。

到2025年5月，BXP決定將整個地塊掛牌出售。根據聖塔克拉拉縣的房產記錄，該地塊位於北第一街、Daggett Drive、Zanker Road和East Plumeria Drive之間。目前，該地塊的一部分被一些老舊建築和空置的地基占據。

近期，BXP在南灣地區忙於出售其他地產。去年秋天，聖荷西市政府決定以1350萬美元的價格購入位於447 South Almaden Blvd的一塊3.6英畝的土地。 BXP曾計畫在此開發一個總面積達205萬平方呎的園區，但該專案最終未能動工。

2025年12月，巴洛阿圖網路公司（Palo Alto Networks）斥資9000萬美元從BXP手中購得位於聖塔克拉拉市、與其總部隔街相望的一塊未開發地塊。 BXP曾計畫在此建造一座大型辦公綜合體，但同樣未能動工。

BXP目前仍擁有位於聖荷西市中心Autumn Parkway的房產，該公司曾計畫在此建造一個引人注目的科技園區。BXP曾兩度啟動該項目，但目前已將其擱置。

Four Corners的附屬機構支付的5050萬美元，比該地產2025年1月的8840萬美元評估價值低了約43%。評估價值只是衡量房地產價值的指標之一。